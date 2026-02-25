Los presupuestos del Gobierno están marcando la sesión de control de este miércoles al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el Parlamento de Cataluña. Esquerra Republicana e Illa han protagonizado un tira y afloja por los presupuestos, que el ejecutivo aprobará este viernes en un Consejo Ejecutivo extraordinario. El presidente del grupo parlamentario republicano, Josep Maria Jové, ha insistido en que no se sentarán a negociar las cuentas si no tienen garantías sobre la recaudación del 100% del IRPF y ha mostrado el malestar de la formación por la presión del Gobierno: «No se equivoque con la presión porque a quien debe presionar y hacer mover es al PSOE, no a nosotros». «La responsabilidad es absolutamente suya», ha recordado a Illa, quien ha vuelto a «extender la mano» a los republicanos para negociar las cuentas durante su tramitación.

Jové ha reclamado a Illa «hechos y no palabras» con el compromiso del Gobierno para conseguir la cesión del 100% del IRPF. «Los acuerdos de qué sirven si no se cumplen», ha reflexionado el líder de ERC en la cámara catalana, quien ha admitido que los presupuestos «son importantes» pero, según su opinión, «sin los recursos que merecemos y la soberanía que anhelamos no podemos afrontar con éxito la salida de las crisis que nos están golpeando». Además, ha pedido que «mueva» al PSOE para conseguir este compromiso y comenzar a negociar las cuentas: «Le tomaremos la mano, pero primero cumpla» e insistió en que «no nos sentaremos a negociar los presupuestos si no hay garantías de cumplimiento con el IRPF».

La respuesta de Illa, sin embargo, no ha variado del discurso que ha mantenido el Gobierno desde que el lunes oficializó que este viernes aprobaría las cuentas. En el turno de réplica, Salvador Illa ha vuelto a «extender la mano» a ERC para llegar a un acuerdo mientras se tramita el proyecto de ley. «Yo cumplo todos mis compromisos. Todos es todos», ha afirmado, y ha recordado el acuerdo para el nuevo sistema de financiación y la constitución de la empresa mixta de Rodalies. Sin aportar ninguna novedad sobre la negociación del IRPF más allá de decir que cumplirá con el acuerdo, el presidente de la Generalitat ha reclamado a ERC «estar a la altura de las soluciones que nos piden los catalanes». «Necesitamos presupuestos, es indiscutible».

El presidente de ERC en el Parlamento, Josep Maria Jové, entrega un papel al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el pleno del Parlamento / ACN

Junts constata que ERC «no se fía» de Illa

Por otro lado, la presidenta del grupo parlamentario de Junts, Mònica Sales, ha advertido a Illa que tramitar las cuentas sin el apoyo garantizado por parte de sus socios prioritarios de legislatura es una «cuestión de confianza encubierta» y “la constatación del fracaso de su gobierno”. Ante esta situación, la líder de Junts en la cámara catalana ha remarcado que refuerza la petición de una cuestión de confianza por parte de Junts, ha afirmado. En este sentido, Sales ha subrayado que el Gobierno va un año y medio tarde en presentar presupuestos y, además, le ha expuesto que Esquerra Republicana «no se fía de usted porque ha ido a la Moncloa a negociar los presupuestos de la Generalitat». «Y ya vemos el resultado”, ha añadido.

Sales ha recordado que su formación ya avisó al inicio de la legislatura que es «irresponsable» tener un Gobierno «débil, en minoría y con unos acuerdos que no garantizaban estabilidad”, una situación que, según ha dicho, pagan los catalanes. “Ni buena gestión, ni estabilidad. Solo propaganda”, ha espetado, y ha dicho al presidente que la realidad del país «lo ha desenmascarado a usted y a su gobierno». «Dependencia, incompetencia e inestabilidad. Así no se gobierna un país”, ha rematado.

