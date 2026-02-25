Els pressupostos del Govern estan marcant la sessió de control d’aquest dimecres al president de la Generalitat, Salvador Illa, al Parlament de Catalunya. Esquerra Republicana i el mateix Illa han protagonitzat un estira-i-arronsa pels pressupostos, que l’executiu aprovarà aquest divendres en un Consell Executiu extraordinari. El president del grup parlamentari republicà, Josep Maria Jové, ha insistit que no s’asseuran a negociar els comptes si no tenen garanties sobre la recaptació del 100% de l’IRPF i ha mostrat el malestar de la formació per la pressió del Govern: “No erri amb la pressió perquè a qui ha de fer pressionar i fer moure és al PSOE, no pas a nosaltres”. “La responsabilitat és absolutament seva”, ha recordat a Illa, que ha tornat a “allargar la mà” als republicans per negociar els comptes durant la seva tramitació.
Jové ha reclamat a Illa “fets i no paraules” amb el compromís del Govern per aconseguir la cessió del 100% de l’IRPF. “Els acords de què serveixen sí no es compleixen”, ha reflexionat el líder d’ERC a la cambra catalana, que ha admès que els pressupostos “són importants” però, segons la seva opinió, “sense els recursos que mereixem i la sobirania que anhelem no podem afrontar amb èxit la sortida de les crisis que ens estan colpejant”. A més, ha demanat que “mogui” el PSOE per aconseguir aquest compromís i començar a negociar els comptes: “Li agafarem la mà, però primer compleixi” i ha insistit que “no ens asseurem a negociar els pressupostos si no hi ha garanties de compliments amb l’IRPF”.
La resposta d’Illa, però, no ha variat del discurs que ha mantingut el Govern des que dilluns va oficialitzar que aquest divendres aprovaria els comptes. En el torn de rèplica, Salvador Illa ha tornat a “allargar la mà” a ERC per arribar a un acord mentre es tramita el projecte de llei. “Jo compleixo tots els meus compromisos. Tots és tots”, ha afirmat, i ha recordat l’acord pel nou sistema de finançament i a constitució de l’empresa mixta de Rodalies. Sense aportar cap novetat sobre la negociació de l’IRPF més enllà de dir que complirà amb l’acord, el president de la Generalitat ha reclamat a ERC “estar a l’altura de les solucions que ens demanen els catalans”. “Necessitem pressupostos, és indiscutible”.
Junts constata que ERC “no es fia” d’Illa
D’altra banda, la presidenta del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, ha advertit a Illa que tramitar els comptes sense el suport garantit per part dels seus socis socis prioritatis de legislatura és una “qüestió de confiança encobert” a i “la constatació del fracàs del seu govern”. Davant d’aquesta situació, la líder de Junts a la cambra catalana ha remarcat que reforça la petició d’una qüestió de confiança per part de Junts, ha afirmat. En aquest sentit, Sales ha subratllat que el Govern va un any i mig tard en presentar pressupostos i, a més, li ha exposat que Esquerra Republicana “no es fia de vostè perquè ha anat a la Moncloa a negociar els pressupostos de la Generalitat”. “I ja en veiem el resultat”, ha afegit.
Sales ha recordat que la seva formació ja va avisar a l’inici de la legislatura que és “irresponsable” tenir un Govern “dèbil, en minoria i amb uns acords que no garantien estabilitat”, una situació que, segons ha dit, paguen els catalans. “Ni bona gestió, ni estabilitat. Només propaganda”, ha etzibat, i ha dit al president que la realitat del país “l’ha desemmascarat a vostè i al seu govern”. “Dependència, incompetència i inestabilitat. Així no es governa un país”, ha reblat.
Més informació ben aviat