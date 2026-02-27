Junts per Catalunya ha definit els pressupostos que ha aprovat el Govern aquest divendres com “propaganda”. Així ho ha dit el portaveu del grup parlamentari, Salvador Vergés, en la roda de premsa posterior a l’acte de lliurament del projecte de llei al president del Parlament, Josep Rull, el qual suposa el primer pas per portar els comptes a la cambra catalana. “És la propaganda més ambiciosa que no necessita Catalunya“, ha argumentat el portaveu juntaire, fent referència a la valoració del cap de l’executiu del país, Salvador Illa, que els ha definit com uns pressupostos “ambiciosos”. Malgrat que Vergés ha apuntat que vol conèixer la “lletra petita” del projecte de llei, des de Junts ja han tancat la porta a negociar un possible suport als comptes, ja que consideren que estan “marcats per l’extrem” dels Comuns.
De fet, el suport dels Comuns als pressupostos d’Illa són el principal motiu, segons ha apuntat Vergés, perquè Junts no tingui cap mena d’intenció d’asseure’s a negociar amb el Govern. El portaveu juntaire ha insistit que ho haurien fet si fossin uns comptes “socialistes” i “verges” amb què s’hagués pogut “jugar”, però ho ha descartat ara perquè estan “condicionats per les polítiques” de la formació que lidera Jéssica Albiach. Tot i deixar clar el seu posicionament envers els comptes, Vergés no ha donat detalls sobre si contemplen presentar una esmena a la totalitat -com ja ha anunciat que farà PP i Vox- perquè primer volen analitzar abans el projecte de comptes. “Treballarem amb responsabilitat. L’analitzarem i prendrem una decisió”, ha afirmat. La porta, doncs, no queda tancada del tot.
Junts veu el Consorci d’ERC com una “trampa”
Preguntat sobre la llei que ha registrat el grup d’ERC al Congrés per crear el Consorci d’Inversions de Catalunya, el portaveu juntaire l’ha definit com una “trampa”, ja que, en cas de tirar endavant, considera que si no s’executen les inversions es pot dir que la Generalitat en forma part i que n’és “culpable”. “La via és molt clara: transferir els diners a Catalunya per executar les inversions”, ha defensat el dirigent de Junts. La llei registrada aquest matí a la cambra baixa ha estat acordada a tres bandes entre republicans, el govern espanyol i el govern de Salvador Illa.