Junts per Catalunya ha definido los presupuestos que ha aprobado el Govern este viernes como «propaganda». Así lo ha dicho el portavoz del grupo parlamentario, Salvador Vergés, en la rueda de prensa posterior al acto de entrega del proyecto de ley al presidente del Parlamento, Josep Rull, lo cual supone el primer paso para llevar las cuentas a la cámara catalana. «Es la propaganda más ambiciosa que no necesita Cataluña«, ha argumentado el portavoz de Junts, haciendo referencia a la valoración del jefe del ejecutivo del país, Salvador Illa, que los ha definido como unos presupuestos «ambiciosos». Aunque Vergés ha señalado que quiere conocer la «letra pequeña» del proyecto de ley, desde Junts ya han cerrado la puerta a negociar un posible apoyo a las cuentas, ya que consideran que están «marcados por el extremo» de los Comuns.

De hecho, el apoyo de los Comuns a los presupuestos de Illa es el principal motivo, según ha señalado Vergés, por el que Junts no tiene ninguna intención de sentarse a negociar con el Govern. El portavoz de Junts ha insistido en que lo habrían hecho si fueran unas cuentas «socialistas» y «vírgenes» con las que se hubiera podido «jugar», pero lo ha descartado ahora porque están «condicionadas por las políticas» de la formación que lidera Jéssica Albiach. A pesar de dejar claro su posicionamiento respecto a las cuentas, Vergés no ha dado detalles sobre si contemplan presentar una enmienda a la totalidad -como ya ha anunciado que hará PP y Vox- porque primero quieren analizar antes el proyecto de cuentas. «Trabajaremos con responsabilidad. Lo analizaremos y tomaremos una decisión», ha afirmado. La puerta, pues, no queda cerrada del todo.

El portavoz del grupo de Junts, Salvador Vergés, en rueda de prensa / Marc Font (ACN)

Junts ve el Consorcio de ERC como una «trampa»

Preguntado sobre la ley que ha registrado el grupo de ERC en el Congreso para crear el Consorcio de Inversiones de Catalunya, el portavoz de Junts la ha definido como una «trampa», ya que, en caso de salir adelante, considera que si no se ejecutan las inversiones se puede decir que la Generalitat forma parte de ello y que es «culpable». «La vía es muy clara: transferir el dinero a Cataluña para ejecutar las inversiones», ha defendido el dirigente de Junts. La ley registrada esta mañana en la cámara baja ha sido acordada a tres bandas entre republicanos, el gobierno español y el gobierno de Salvador Illa.