El Govern reclama duplicar les vies entre Figueres i Portbou per millorar el corredor mediterrani

El Govern busca alternatives per a la connexió ferroviària entre Catalunya i la resta d’Europa després de la crisi de mobilitat del darrer mes i escaig. El secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Manel Nadal, ha assegurat aquest dimarts que és necessari duplicar les vies ferroviàries entre Figueres i Portbou i al tram de la Jonquera per “garantir la continuïtat” amb França. Així s’ha expressat després de participar en una reunió transfronterera amb representants de tres regions franceses que connecten amb Catalunya per via ferroviària. Després de la trobada, Nadal ha anunciat que es plantegen presentar una proposta davant la Unió Europea per “donar una empenta definitiva” al projecte, que considera “estratègic”. Així, crida els aliats comunitaris a treballar “com a socis, i no com a competidors” per assegurar l’aposta europea pel corredor.
Segons Nadal, l’objectiu de la trobada amb els representants francesos és atorgar una “visió europea” a la infraestructura, i busca evitar que “visions nacionals” limitin el corredor mediterrani. En aquest sentit, apunta que “s’ha d’aconseguir” la nova via d’ample europeu en la connexió Figueres-Portbou-La Jonquera. Assenyala, de fet, que la connexió entre Catalunya i França pot ser un punt essencial en l’estratègia comunitària d’inversió en infraestructures de doble ús, que puguin contribuir a la connectivitat al continent per a fins militars i civils. També posa sobre la taula la duplicació de vies al tram de la variant de Barcelona del mapa.
Infraestructures per a l’emergència climàtica
Després de la crisi d’infraestructures que ha patit Catalunya d’ençà de finals del gener, marcada per l’efecte de les inclemències meteorològiques sobre una xarxa ferroviària abandonada per les inversions de l’Estat, Nadal i els seus homòlegs francesos han tractat la necessitat de dissenyar noves infraestructures “pensant en la resiliència climàtica”. Les administracions mediterrànies, apunta, també han de preparar-se per als efectes perniciosos de la crisi climàtica, especialment aquelles que es troben a tocar de la costa. Defensa, en aquest sentit, la duplicació de vies “per assegurar que, si en falla una, en tenim una altra”.