El Govern reclama duplicar las vías entre Figueres y Portbou para mejorar el corredor mediterráneo

El Govern busca alternativas para la conexión ferroviaria entre Cataluña y el resto de Europa tras la crisis de movilidad del último mes y poco. El secretario de Movilidad e Infraestructuras de la Generalitat, Manel Nadal, ha asegurado este martes que es necesario duplicar las vías ferroviarias entre Figueres y Portbou y en el tramo de La Jonquera para «garantizar la continuidad» con Francia. Así se ha expresado después de participar en una reunión transfronteriza con representantes de tres regiones francesas que conectan con Cataluña por vía ferroviaria. Tras el encuentro, Nadal ha anunciado que se plantean presentar una propuesta ante la Unión Europea para «dar un empuje definitivo» al proyecto, que considera «estratégico». Así, llama a los aliados comunitarios a trabajar «como socios, y no como competidores» para asegurar la apuesta europea por el corredor.

Según Nadal, el objetivo del encuentro con los representantes franceses es otorgar una «visión europea» a la infraestructura, y busca evitar que «visiones nacionales» limiten el corredor mediterráneo. En este sentido, apunta que «se debe lograr» la nueva vía de ancho europeo en la conexión Figueres-Portbou-La Jonquera. Señala, de hecho, que la conexión entre Cataluña y Francia puede ser un punto esencial en la estrategia comunitaria de inversión en infraestructuras de doble uso, que puedan contribuir a la conectividad en el continente para fines militares y civiles. También pone sobre la mesa la duplicación de vías en el tramo de la variante de Barcelona del mapa.

El secretario de Movilidad e Infraestructuras, Manel Nadal, en Perpiñán / ACN

Infraestructuras para la emergencia climática

Tras la crisis de infraestructuras que ha sufrido Cataluña desde finales de enero, marcada por el efecto de las inclemencias meteorológicas sobre una red ferroviaria abandonada por las inversiones del Estado, Nadal y sus homólogos franceses han tratado la necesidad de diseñar nuevas infraestructuras «pensando en la resiliencia climática». Las administraciones mediterráneas, apunta, también deben prepararse para los efectos perniciosos de la crisis climática, especialmente aquellas que se encuentran cerca de la costa. Defiende, en este sentido, la duplicación de vías «para asegurar que, si falla una, tengamos otra».