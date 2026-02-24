Davant la problemàtica dels estudiants d’instituts catalans per cursar estudis universitàris de Medicina a Catalunya, el grup parlamentari Junts per Catalunya ha registrat al Congrés dels Diputats una proposició de llei per acabar amb el districte universari únic de l’Estat espanyol i per establir un districte universitari català. Així mateix, el text registrat pel gup líderat per Míriam Nogueras planteja també la transferència a la Generalitat de la competència per expedir i homologar els títols universitaris.
El text presentat pel grup de Junts, al qual ha tingut accés El Món, recull que, en reconeixement de les competències de la Generalitat en matèria d’universitats, així com de la singularitat lingüística i cultural reconeguda pel seu Estatut d’Autonomia, el sistema universitari de Catalunya “s’articularà com a districte universitari propi, amb plena capacitat d’ordenació del procediment d’accés i admissió als estudis universitaris oficials impartits per les universitats del sistema”.
En el marc del districte universitari propi, la proposició de llei fixa que la Generalitat “podrà establir, respecte als principis d’igualtat, mèrit i capacitat, criteris específics d’admissió, procediments comuns i mecanismes d’assignació de places, garantint alhora la mobilitat d’estudiants dins del sistema universitari espanyol i europeu”. En aquest sentit, la norma que planteja la formació de Carles Puigdemont també exposa que l’exercici d’aquesta competència “es durà a terme amb ple respecte al dret fonamental a l’autonomia universitària, assegurant la participació efectiva de les universitats en la definició del model d’accés, amb l’objectiu de promoure l’excel·lència acadèmica, la innovació i la investigació”.
“Les PAU no són iguals arreu”
El diputat juntaire Josep Pagès ha defensat la mesura perquè el bon sistema universitari que té Catalunya “no està beneficiant els estudiants del país com hauria de fer-ho” a causa del districte universitari únic. En aquest sentit, ha assenyalat gairebé la meitat (46%) dels estudiants de medicina que hi ha a Catalunya són d’altres comunitats, amb percentatges de fons al 70% a la UdL de Lleida i a la Rovira i Virgili de Tarragona. “El districte universitari únic es va fer per garantir la igualtat en l’accés als estudis universitaris, però per als estudiants catalans ha servir justament pel contrari, i això és insostenible”, ha exposat.
El grup parlamentari de Junts també ha assenyalat que aquesta situació es deu també per la diferent exigència acadèmica de les proves d’accés a la universitat. “Les PAU no són iguals arreu. Les dades són clares: Extremadura té un 13% d’excel·lents. Catalunya, només un 3,6%”, ha remarcat Pagès, que ho considera “injust”. “Genera un efecte pervers en el dret dels estudiants catalans a accedir a les universitats catalanes, ja que tenen menys opcions d’entrar a Medicina a Catalunya que alumnes d’altres comunitats”, ha manifestat
“És evident: si els joves catalans no poden accedir a les universitats catalanes en igualtat de condicions, el sistema no està funcionant. I no hi ha cap reforma universitària seriosa que pugui obviar això”, ha insistit, i, d’altra banda, ha apuntat que aquesta situació impacta directament sobre el sistema sanitari català. “No pot ser que Catalunya formi professionals per als altres mentre aquí falten metges. Catalunya paga la formació, però aquesta inversió no reverteix en la societat catalana”, ha denunciat.