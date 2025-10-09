El PSC s’ha aliat amb PP i Vox al debat de política general al Parlament de Catalunya per tombar un punt d’una proposta de resolució de Junts per Catalunya que exigia al Ministeri de Sanitat eliminar el districte universitari únic a escala de l’Estat espanyol per repartir les places universitàries o, si no, exigir la reserva del 80% de les places per a estudiants d’instituts catalans per a facilitar l’accés a la formació universitària dels estudiants catalans.
La proposta, que no és el primer cop que es vota a la cambra catalana, no ha tirat per 67 vots en contra (PSC-Units, PPC i Vox) i 59 vots a favor (Junts, ERC, i AC) i 9 abstencions (CUP i Comuns). De fet, el sentit del vot dels socialistes era d’esperar, ja que el president de la Generalitat, Salvador Illa, va anunciar que s’augmentarà “un 50% les places per cursar Medicina a Catalunya fins al 2031”, passant de les actuals 1.333 a 2.000 places, amb una millor distribució de les places a Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre.
Tampoc no ha prosperat la proposta de reclamar el traspàs “de manera immediata” de les competències per a l’homologació dels títols d’especialistes extracomunitaris per evitar el col·lapse actual. L’objectiu de la transferència de competències que demanaven els juntaires era instaurar “un sistema més àgil d’homologacions de títols per a aquests professionals que compleixin amb tots els requisits”.
El Parlament avala el dret dels catalanoparlants a ser atesos en la seva llengua
En canvi, sí que prosperat el punt de la proposta que fa referència al dret dels catalanoparlants a ser atesos en la seva llengua a tot el sistema sanitari. Així, el Parlament ha instat el Govern a implementar de “manera immediata” les mesures necessàries per garantir l’ús, la promoció i la normalització de la llengua catalana en tot el sistema de salut. En aquest sentit, es demana que tots els professionals del sistema sanitari català acreditin un certificat de B2 de català un any després de començar a treballar i un de C1 al cap de dos anys. Així mateix, insten l’executiu de Salvador Illa a informar anualment de les accions dutes a terme en aquest sentit i dels resultats obtinguts.
La proposta del PSC per ampliar els graus tira endavant
D’altra banda, la cambra catalana ha validat la proposta dels socialistes per desplegar “una estratègia integral que doni resposta a l’alta demanda d’aquests estudis, incrementant l’oferta formativa existent i impulsant fins a tres nous graus de Medicina, amb criteris d’equitat territorial i capacitat real d’absorció”. La mesura, que ha comptat amb el suport de PSC, ERC, PP, Comuns, CUP i Aliança Catalana, però amb el vot en contra de Junts i l’abstenció de Vox, el Parlament defensa la implementació de mesures que garanteixin “l’equitat de l’estudiantat en l’accés a l’educació superior, com ara l’equiparació dels preus en la matrícula de les famílies monoparentals a les bonificacions de les famílies nombroses i l’establiment d’un marc propi de política de beques i ajuts, com les beques salari”, però no fan cap referència a reservar una quota per reservar places de Medicina a estudiants catalans. De fet, els juntaires van rebutjar la proposta plantejada per Illa perquè no resolia el problema que tenen els universitaris catalans per accedir a les facultats de Medicina a Catalunya.