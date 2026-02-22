La consellera d’Universitats i Recerca, Núria Montserrat, va dur a terme un viatge institucional a Valladolid el passat 29 d’octubre i va parlar dels estudis de Medicina durant la reunió que va mantenir amb la consellera d’Educació de la Junta de Castella i Lleó, la popular María del Rocío Lucas. Així, ho detalla la mateixa consellera en una resposta per escrit a la qual ha tingut accés El Món, però, en canvi, evita concretar el contingut de la conversa malgrat que Junts per Catalunya li va demanar si s’havia discutit l’eliminació del districte universitari únic a l’estat espanyol.
Montserrat exposa en la resposta que la trobada amb la consellera d’Educació de Castella i Lleó va permetre intercanviar “experiències i punts de vista” sobre els reptes del sistema universitari, les polítiques públiques en matèria de recerca, i les línies estratègiques vinculades a la recerca de frontera i la transferència de coneixement. La reunió amb la dirigent del PP, segons descriu la mateixa consellera, es va fer “en el marc de la cooperació i diàleg interinstitucional”, i afegeix que durant la reunió “també es van abordar qüestions relatives a les Proves d’Accés a la Universitat i als estudis de Medicina”, però evita detallar els aspectes concrets que es van tractar sobre aquesta qüestió. “El conjunt de les trobades mantingudes durant el viatge no va donar lloc a la formalització de cap acord específic, atès que van tenir un caràcter institucional, exploratori i informatiu”, afegeix.
La reunió es va fer cinc dies després que la consellera mantingués una reunió amb els degans i deganes de les facultats de Medicina de les universitats catalanes. Durant aquella reunió, Núria Montserrat va descartar frontalment reclamar al govern espanyol la supressió del districte universitari únic per facilitar que estudiants provinents d’instituts catalans puguin cursar Medicina a Catalunya. Malgrat admetre la problemàtica, compartida per degans i deganes, la titular d’Universitats va defensar aplicar mesures “viables” i “efectives” dins del seu “abast competencial”. En aquest sentit, la consellera va plantejar la possibilitat que les comunitats autònomes considerin l’opció de transformar les notes de l’estudiantat que vol accedir als estudis de medicina de números absoluts a percentils.
Un viatge de gairebé 4.000 euros
D’altra banda, la consellera també dona detalls del cost del viatge institucional a Valladolid i de la gent que la va acompanyar. La comitiva que va acompanyar Núria Montserrat va estar formada per cinc persones: cap de gabinet, cap de protocol, cap de protocol, assessora especial en polítiques estratègiques de recerca i innovació i un escorta. El cost total del viatge, segons el detall, va ascendir a 3.587,80 euros repartits de la següent manera: 2.353,55 euros (transport), 925 euros (hotel) i 579,25 (dietes i manutenció). Finalment, explica que la visita a l’Institut de Biomedicina i Genètica Molecular es va fer a proposta de la Conselleria d’Educació de la Junta de Castella i Lleó i aquesta, segons remarca, “respon exclusivament a criteris institucionals i a l’interès del Departament per conèixer centres rellevants del sistema de recerca”. “El viatge no respon a cap motivació personal ni a cap vinculació amb l’activitat professional de la consellera”, sentencia.