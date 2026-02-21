El Govern no mourà un dit per negociar amb l’executiu espanyol la possibilitat d’eliminar el districte universitari únic a escala de l’estat espanyol per repartir les places universitàries. Segons ha pogut saber El Món, aquesta posició la va traslladar la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, als degans i deganes de les facultats de Medicina de les universitats catalanes en una reunió que es va celebrar el passat 24 d’octubre. En una resposta per escrit a una pregunta de Junts a la qual ha tingut accés aquest diari, la consellera va al·legar que no pot suprimir el districte únic perquè s’escapa del seu àmbit competencial. A canvi, Montserrat va posar sobre la taula l’alternativa, plantejada per les mateixes universitats i els col·legis de metges, de transformar les notes de números absoluts a percentils, però ho deixa en mans de la implicació de les comunitats autònomes.
La consellera reconeix en la resposta que l’alta demanda que hi ha per cursar medicina a Catalunya és un fet constatat, i que els degans i deganes també el van posar sobre la taula en la reunió. Tot i això, Núria Montserrat deixa clar que el Govern aposta per desplegar mesures que siguin “viables” i, alhora, “efectives” per respondre a aquesta demanda, però sempre “dins del seu abast competencial”. En aquest sentit, reconeix que es va tractar el Reial decret 69/2000, el marc legal que regula els procediments d’ingrés als centres universitaris, i que estableix el districte universitari únic, però deixa clar que no demanaran la seva supressió a l’executiu de Pedro Sánchez. “Aquest decret implementa el sistema de districte obert amb l’objectiu de garantir la mobilitat de l’estudiantat a tot I’estat espanyol, amb independència d’on hagin cursat els seus estudis previs i hagin fet les proves d’accés”, descriu la consellera, i afegeix que en la trobada del passat mes d’octubre es va posar de manifest la “impossibilitat d’eliminar aquest marc legal”.
La raó que dona en la resposta és que la normativa és “una regulació de caràcter estatal sobre la qual la Generalitat de Catalunya no disposa de competència normativa per modificar-la ni deixar-la sense efecte”. Fonts de Junts qualifiquen de “molt decebedora” la resposta i mantenen que suprimir el districte universitari únic és la millor opció per garantir que els estudiants de medicina catalans puguin estudiar a Catalunya. Tot i això, recorden que ells i els col·legis de metges també han proposat reservar places per a estudiants provinents d’instituts de Catalunya, una proposta que la consellera ni tan sols planteja. “Aquesta proposta ja directament ha desaparegut el seu marc mental”, critiquen, i deixen clar que la consellera rebutja les dues alternatives que proposen confrontació amb Espanya per defensar Catalunya.
La proposta que planteja el Govern: transformar les notes de números absoluts a percentils
Entre aquestes mesures “viables” que fa al·lusió la consellera en detalla una. Així, explica que durant la reunió es va plantejar la possibilitat que la valoració de l’estudiantat que vol accedir als estudis de medicina de les diferents comunitats autònomes consideri la seva puntuació relativa dins de la mateixa comunitat. “És a dir, el percentil que suposa la seva nota dins del conjunt de notes a la comunitat”, aclareix. D’aquesta manera, creu la titular d’Universitats, es podria reflectir “millor el valor real d’una determinada nota segons el context de cada comunitat”. A més, exposa que en la reunió es va destacar que aquesta opció “es pot plantejar al conjunt de l’estat” perquè, segons assegura, “no només hi ha un interès des de Catalunya, sinó que també altres comunitats autònomes han proposat altres maneres de ponderar la nota d’accés al grau, dins del marc normatiu vigent del districte obert”.
Les mateixes fonts de Junts per Catalunya recorda que aquesta opció de transformar les notes de números absoluts a percentils sorgeix de les mateixes universitats i dels col·legis de metges. A més, lamenten que la consellera no vulgui ni liderar aquesta opció perquè en la resposta ho deixa en mans de la resta de comunitats i li reclamen que, com a mínim, lideri aquesta proposta. “Aplicar percentils no perjudica ningú, senzillament equipara a tots els estudiants i és de justícia” perquè, com a mínim, els estudiants catalans estaran amb igualtat de condicions respecte als estudiants de la resta d’Espanya perquè els exàmens d’accés a la universitat són diferents a cada comunitat, diu. Finalment, des de la formació de Carles Puigdemont deixen clar que aquesta mesura la pot prendre el govern espanyol modificant el decret que valida les PAU i, per tant, les notes d’accés a la universitat.
El PSC ja ha votat en contra de suprimir el districte aquesta legislatura
La negativa del Govern a tractar la supressió del districte universitari únic es produeix després que el PSC, grup que dona suport al Govern, hagi votat dos cops en contra de suprimir-lo durant aquesta legislatura. El passat mes de juliol, els socialistes es van aliar amb PP i Vox per rebutjar una proposta presentada per ERC que exigia al Ministeri de Sanitat eliminar el districte universitari únic a escala de l’Estat espanyol per repartir les places universitàries o, si no s’escau, exigir la reserva del 70% de les places per a estudiants d’instituts catalans. En el debat de la primera de les dues propostes, la diputada del PSC Sara Jaurrieta ja va deixar clar que el seu grup no estava “d’acord en la d’eliminar el districte únic per a tot el territori” perquè considera que l’actual sistema permet “disposar d’un sistema sanitari amb els millors professionals”. “És el que té escollir en un territori molt més ampli”, ha afegit, i ha dit que, “al final, el que volem són els professionals millors, els més brillants, i com més puguem escollir, millor”.
La mateixa aliança es va mantenir en el debat de política general per fer caure una proposta de Junts que demanava el mateix que l’anterior, però proposava reservar un 80% de places. La proposta es va votar després que el president de la Generalitat anunciés que s’augmentarien “un 50% les places per cursar Medicina a Catalunya fins al 2031”. Això, segons les xifres que va donar el president de la Generalitat, serviria per passar de les 1.333 places actuals a 2.000, i també suposaria una millor distribució de les places a Girona, Lleida, Tarragona i Terres de l’Ebre. De fet, en aquest sentit, la consellera va traslladar als degans i deganes el pla del Govern per incrementar les places, “tant el seu disseny com planificació, així com l’impuls durant aquesta legislatura del trasllat d’estudiants de Medicina a campus d’Igualada o a l’Hospital Universitari Verge de la Cinta de Tortosa”. “Aquestes dues actuacions, actualment en curs, tenen com a objectiu garantir la circulació del talent en el territori i facilitar-ne la retenció futura a Catalunya”, exposa la consellera en la resposta.