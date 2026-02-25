El Consell de Col·legis de Metges de Catalunya (CCMC) exigeix canvis en el sistema actual d’accés a les facultats de Medicina per garantir que sigui “just” i “equiatatiu”. Ara mateix, molts estudiants de Catalunya es veuen perjudicats s’estan comparant notes d’alumnes amb currículums formatius i exàmens de selectivitat diferents, la qual cosa suposa un “greuge” per als alumnes del país.
Aquesta mateixa setmana, Junts per Catalunya va registrar una proposició de llei al Congrés dels Diputats per acabar amb el districte universari únic de l’Estat espanyol i per establir un districte universitari català. Segons el grup que encapçala Míriam Nogueras, el sistema universitari català “s’articularà com a districte universitari propi, amb plena capacitat d’ordenació del procediment d’accés i admissió als estudis universitaris oficials impartits per les universitats del sistema”, recull el text al qual va tenir accés El Món.
La proposta de Junts no ha estat ben rebuda pel Govern de Salvador Illa, que no farà cap pas per posar fi al sistema únic estatal. En canvi, la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, va posar sobre la taula l’alternativa, plantejada per les mateixes universitats i els col·legis de metges, de transformar les notes de números absoluts a percentils.
Més del 40% de les matriculacions són estudiants espanyols
Sigui com sigui, la situació és alarmant, ja que el 40% de les matriculacions de primer any a les facultats de Medicina de les universitats públiques catalanes són d’estudiants de territoris espanyols, segons dades del curs 2024-55, i en el cas de la Universitat Rovira i Virgili i de la de Lleida, el percentatge arriba al 70%. D’acord amb dades recollides pel Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB), l’oferta de places de grau en Medicina a Catalunya va ser de 1.333 el curs 2024-25, 1.103 públiques i 230 privades, per a més de 5.000 sol·licituds.
El CoMB, juntament amb els altres col·legis, defensa que cal “garantir l’equitat d’accés als estudis” i “assegurar que el màxim nombre d’alumnes de batxillerat arrelats a Catalunya, amb vocació i bons expedients, puguin accedir, en igualtat de condicions, a les places de Medicina”