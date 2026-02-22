La consejera de Universidades e Investigación, Núria Montserrat, realizó un viaje institucional a Valladolid el pasado 29 de octubre y habló sobre los estudios de Medicina durante la reunión que mantuvo con la consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, la popular María del Rocío Lucas. Así lo detalla la misma consejera en una respuesta por escrito a la que ha tenido acceso El Món, pero, en cambio, evita concretar el contenido de la conversación a pesar de que Junts per Catalunya le pidió si se había discutido la eliminación del distrito universitario único en el estado español.

Montserrat expone en la respuesta que el encuentro con la consejera de Educación de Castilla y León permitió intercambiar «experiencias y puntos de vista» sobre los retos del sistema universitario, las políticas públicas en materia de investigación, y las líneas estratégicas vinculadas a la investigación de frontera y la transferencia de conocimiento. La reunión con la dirigente del PP, según describe la misma consejera, se realizó «en el marco de la cooperación y diálogo interinstitucional», y añade que durante la reunión «también se abordaron cuestiones relativas a las Pruebas de Acceso a la Universidad y a los estudios de Medicina», pero evita detallar los aspectos concretos que se trataron sobre esta cuestión. «El conjunto de los encuentros mantenidos durante el viaje no dio lugar a la formalización de ningún acuerdo específico, ya que tuvieron un carácter institucional, exploratorio e informativo», añade.

La reunión se realizó cinco días después de que la consejera mantuviera una reunión con los decanos y decanas de las facultades de Medicina de las universidades catalanas. Durante esa reunión, Núria Montserrat descartó frontalmente reclamar al gobierno español la supresión del distrito universitario único para facilitar que estudiantes provenientes de institutos catalanes puedan cursar Medicina en Cataluña. A pesar de admitir la problemática, compartida por decanos y decanas, la titular de Universidades defendió aplicar medidas «viables» y «efectivas» dentro de su «ámbito competencial». En este sentido, la consejera planteó la posibilidad de que las comunidades autónomas consideren la opción de transformar las notas del estudiantado que quiere acceder a los estudios de medicina de números absolutos a percentiles.

Un momento de la reunión entre la consejera de Universidades e Investigación, Núria Montserrat, y la consejera de Educación de la Junta de Castilla y León, la popular María del Rocío Lucas, el pasado 29 de octubre / Junta

Un viaje de casi 4.000 euros

Por otro lado, la consejera también da detalles del coste del viaje institucional a Valladolid y de las personas que la acompañaron. La comitiva que acompañó a Núria Montserrat estuvo formada por cinco personas: jefe de gabinete, jefe de protocolo, jefe de protocolo, asesora especial en políticas estratégicas de investigación e innovación y un escolta. El coste total del viaje, según el detalle, ascendió a 3.587,80 euros repartidos de la siguiente manera: 2.353,55 euros (transporte), 925 euros (hotel) y 579,25 (dietas y manutención). Finalmente, explica que la visita al Instituto de Biomedicina y Genética Molecular se realizó a propuesta de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y esta, según remarca, «responde exclusivamente a criterios institucionales y al interés del Departamento por conocer centros relevantes del sistema de investigación». «El viaje no responde a ninguna motivación personal ni a ninguna vinculación con la actividad profesional de la consejera», sentencia.