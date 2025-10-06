El PSC es va aliar amb PP i Vox al Parlament de Catalunya per evitar exigir al govern espanyol eliminar el districte universitari únic a escala de l’estat espanyol per repartir les places universitàries o, com a mínim, exigir la reserva del 70% de les places per a estudiants d’instituts catalans. Davant aquest escenari i la dificultat que tenen els universitaris catalans per accedir a les facultats de Medicina a Catalunya, Junts, segons ha pogut saber El Món, presentarà una proposta de resolució en el mateix sentit al debat de política general d’aquesta setmana a la cambra catalana, però apujarà l’aposta sobre el percentatge de places a reservar. Així, demanaran la supressió del districte únic o que es reservin el 80% de les places per a estudiants catalans.
El grup parlamentari dels de Carles Puigdemont, segons el text al qual ha tingut accés aquest diari, demanaran que el Govern exigeixi al Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats —ja per al curs acadèmic 2026-2027— l’eliminació del districte universitari únic o la reserva del 80% de les places per a estudiants d’instituts catalans. A més, reclamaran el traspàs “de manera immediata” de les competències per a l’homologació dels títols d’especialistes extracomunitaris per evitar el col·lapse actual. L’objectiu d’aquesta transferència de competències és instaurar “un sistema més àgil d’homologacions de títols per a aquests professionals que compleixin amb tots els requisits”.
D’altra banda, la proposta de resolució sobre sanitat i llengua que presentarà Junts també fa referència al dret dels catalanoparlants a ser atesos en la seva llengua a tot el sistema sanitari. Així, instaran el Govern a implementar de “manera immediata” les mesures necessàries per garantir l’ús, la promoció i la normalització de la llengua catalana en tot el sistema de salut. En aquest sentit, volen que tots els professionals del sistema sanitari català acreditin un certificat de B2 de català un any després de començar a treballar i un de C1 al cap de dos anys. Així mateix, volen que el Govern informi anualment de les accions dutes a terme en aquest sentit i dels resultats obtinguts.
Un pla de xoc per a Catalunya
Junts enfocarà el Debat de Política General a partir de dos grans eixos. Així ho han detallat fonts oficials de la formació a aquest diari. El primer dels eixos se centra a presentar un pla de xoc perquè la formació de Puigdemont considera que Catalunya “ha tocat fons” en molts àmbits. D’aquesta situació, en responsabilitza el Govern de Salvador Illa perquè, segons el partit, han agreujat els problemes que travessa el país. És per això que presentaran propostes de resolució sobre la llengua i el finançament, en forma de concert econòmic, però també presentaran mesures sobre fiscalitat per rebaixar la pressió fiscal als catalans, especialment a les classes mitjanes; i sobre infraestructures. Reptes com l’habitatge, el demogràfic, l’estat del benestar o la cohesió territorial i social també estaran presents a les propostes que presentarà la formació.
“A la tardor passaran coses que no han passat fins ara”
D’altra banda, Puigdemont va advertir a l’UCE que “a la tardor passaran coses que no han passat fins ara”. Un missatge que va repetir fa unes setmanes la portaveu de Junts al Parlament, Mònica Sales, coincidint amb la reunió del grup parlamentari a Waterloo, on van deixar clar que vincularan les seves propostes del debat d’aquesta setmana al Parlament amb l’Acord de Brussel·les, signat amb el PSOE. L’argumentari que ja va fer Sales fa unes setmanes per establir aquesta vinculació, i que reiteren les fonts de Junts, és que “no es pot construir a Suïssa i destruir a Barcelona”.
Per aquesta raó, el principal grup de l’oposició avisa que “no tolerarem més que el PSC torpedini l’esperit i la lletra de l’Acord de Brussel·les amb votacions al Parlament, de la mà de PP i Vox”. En aquest sentit, recorden que els socialistes catalans ja han votat amb PP i Vox més de 80 vegades al Parlament “en contra dels interessos de Catalunya” durant aquesta legislatura. Una posició que des de Junts veuen incompatible amb la lletra i l’esperit de l’Acord de Brussel·les.