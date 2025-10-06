El Parlament celebra aquesta setmana el debat de política general, que posarà a prova l’estabilitat del Govern del PSC, que està en minoria i compta amb el suport parlamentari d’Esquerra Republicana i els Comuns. El Govern considera que té una estabilitat sòlida, però abans del ple d’aquesta setmana els socis prioritaris de l’executiu ja van deixar clar que no entrarien a negociar els pressupostos si abans no es concreta el compliment dels acords que reclamen. Els republicans centren les seves exigències al Govern en la concreció sobre el model de finançament, una carpeta que la Generalitat continua negociant amb el govern espanyol i de la qual no hi ha més concreció que l’acord segellat entre Generalitat i govern espanyol per elevar el pacte d’investidura amb ERC. Els Comuns, per la seva banda, centren les exigències en l’àmbit d’habitatge, una carpeta més senzilla per a l’executiu que la del partit d’Oriol Junqueras, però els de Jéssica Albiach també reclamen compliments en matèria de sanitat o transports públics, entre altres. D’altra banda, el ple que dona el tret de sortida al curs polític també servirà per calibrar la vigència de l’acord de Brussel·les subscrit entre Junt per Catalunya i el PSOE per a la investidura de Pedro Sánchez. Els de Carles Puigdemont volen saber en aquest debat si Salvador Illa, que encara el seu segon debat com a president de la Generalitat, s’alinea o es desmarca definitivament de l’acord.
Davant aquest escenari, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ja ha avançat que Illa farà anuncis en matèria d’habitatge, que seran “d’aplicació immediata”, i apel·larà a la col·laboració publicoprivada. De fet, l’executiu socialista continua avançant en aquesta carpeta i espera fer passos significatius aquest mes d’octubre pel que fa al registre de grans tenidors i també amb la creació de la unitat antidesnonaments. Amb tot, Dalmau ha subratllat que el debat servirà per “determinar el moment en què es troba el país i fixar les prioritats”. Els Comuns, per la seva banda, portaran al debat la proposta de prohibir les compres especulatives d’habitatge. Ho ha anunciat el portaveu dels Comuns i secretari primer de la Mesa del Congrés, Gerardo Pisarello, en roda de premsa, on també ha advertit l’executiu de la insatisfacció de la seva formació amb el grau de compliment dels acords en matèria d’habitatge, però també de sanitat, educació, serveis socials i infraestructures, concretament, Rodalies. Així, ha dit que el Govern té “molts temes pendents”, molts negociats amb la seva formació, i que hi insistiran al llarg del debat.
Malgrat l’anunci sobre habitatge, l’executiu no ha fet cap pronunciament explícit sobre si s’abordarà la carpeta del finançament singular, però darrerament ja ha reconegut que és una qüestió “complexa” i que també depèn del govern espanyol. En canvi, ERC sí que en vol parlar i ja ha avançat que abordaran aquesta qüestió la sessió plenària d’aquesta setmana, una de les més importants del curs polític, i espera que Illa “concreti fets” sobre aquesta carpeta. A més, els republicans, segons ha detallat el portaveu del partit, Isaac Albert, presentaran propostes de resolució per a la gratuïtat de totes les activitats extraescolars i del menjador escolar a la pública i concertada. Aquesta serà una de les propostes estrella que portaran els republicans al debat, perquè consideren la mesura “necessària” i defensen que seria possible si Catalunya disposés del finançament singular que reclamen els de Junqueras. A més, Esquerra no ha estalviat retrets contra el Govern en la vigília del debat després que Dalmau ha afirmat que per a ell l’ambició nacional és gestionar. “L’ambició nacional és plantejar-se reptes que aixequin el llistó del país, és creure’s que som un país i no una comunitat autònoma”, ha etzibat.
Junts vincula el debat a la continuïtat de l’acord de Brussel·les
El president a l’exili i líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ja va advertir aquest estiu que a la tardor passarien coses, un missatge que va refermar la portaveu del grup parlamentari de Junts, Mònica Sales, durant la reunió de treball que els diputats juntaires van mantenir a Waterloo fa unes setmanes. Així, Sales ha deixat clar que aquest debat ha de servir per conèixer quina és la posició del govern de Salvador Illa i saber “si el PSC s’alinea o es desmarca definitivament de l’acord de Brussel·les” en qüestions com el reconeixement del conflicte polític, l’amnistia i el concert econòmic.
Des de Junts critiquen el “doble joc” de Salvador Illa i els socialistes, i reclamen que es defineixi i aclareixi si “comparteix i actua en conseqüència sobre les decisions que pactem amb el PSOE a Suïssa, o segueix al costat de PP i Vox”. “S’ha acabat el doble joc, l’ambigüitat i les mitges tintes. No acceptarem maniobres per guanyar temps o per fer equilibris impossibles. Estem farts del funambulisme del PSC. Ha de ser clar”, ha sentenciat, i ha deixat clar que un cop acabat el debat faran una valoració i prendran les decisions que toquin si els socialistes catalans continuen obstaculitzant l’acord de Brussel·les.
Com ha avançat El Món, els juntaires presentaran una proposta de resolució per garantir l’equitat d’accés als joves catalans que volen estudiar medicina i, en aquest sentit, demanaran la supressió del districte universitari únic a escala de l’estat espanyol o que es reservin el 80% de les places per a estudiants catalans. També es presentaran “mesures concretes” per aportar solucions davant “la supeditació a Pedro Sánchez i la desnacionalització” que consideren que està duent a terme l’executiu socialista en àmbits com l’accés a l’habitatge, els serveis públics, la llengua o una excessiva càrrega d’impostos a la classe mitjana treballadora. Pel que fa a la situació del català, els juntaires posaran damunt la taula la celebració d’un ple monogràfic per trobar solucions a la situació d’emergència lingüística, per instar el Govern a complir la llei i crear l’Oficina de Protecció dels Drets Lingüístics abans d’acabar l’any.
Desenvolupament del ple de política general
El segon debat de política general d’aquesta legislatura arrencarà aquest dimarts a les 16.30 hores amb una intervenció del president de la Generalitat, que disposarà de temps il·limitat per traçar les línies mestres d’aquest segon any de legislatura. Un cop acabi l’exposició inicial, el ple se suspendrà fins a l’endemà, dimecres 8 d’octubre, a les 9.30 hores amb el torn de paraula dels grups parlamentaris. Cada grup disposarà de 30 minuts i l’ordre serà de major a menor representació parlamentària, acabant, però, amb el grup que dona suport a l’executiu. El president de la Generalitat pot respondre els grups un per un, com va fer l’any passat, o fer-ho en una intervenció conjunta. Les intervencions d’Illa atorguen als grups el dret de rèplica per un temps de deu minuts. I si l’executiu torna a respondre, els grups disposaran d’un altre torn de cinc minuts.
En paral·lel a aquesta segona jornada del debat, els grups podran entrar al registre del Parlament les seves propostes de resolució. Tindran de termini fins mitja hora després que el ple s’hagi suspès, i posteriorment la Mesa es reunirà per tractar-ne l’admissió a tràmit. Cada grup podrà presentar fins a vint-i-dues propostes de resolució, amb un màxim de tres punts, que han de ser congruents amb l’objecte del debat i que en cap cas poden significar una moció de censura al Govern. Els grups podran presentar propostes transaccionals fins dijous a la una de la tarda, i novament la Mesa s’haurà de reunir per tractar de la seva admissió. Posteriorment, el dijous a les 17 hores es reprendrà el ple i els grups disposaran d’un temps de 10 minuts per defensar les seves propostes i posicionar-se sobre la resta. I, al voltant, de quarts de set de la tarda, començaran les votacions que tancarà el 39è debat de política general del Parlament des del restabliment de la democràcia l’any 1980.