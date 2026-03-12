El PSC rebutja el districte universitari català i s’absté d’exigir el B2 de català als sanitaris

El Parlament de Catalunya ha debatut aquest dijous una moció de Junts que, entre altres coses plantejava donar suport a la proposició de llei per a l’establiment d’un districte universitari propi a Catalunya, presentada per Junts al Congrés el passat 24 de febrer de 2026, i exigir el B2 de català als sanitaris un any després de començar a treballar. La primera de les propostes ha decaigut amb el vot en contra del PSC, i la segona s’ha aprovat amb l’abstenció dels socialistes.
El diputat de Junts Jordi Fàbrega ha defensat que cal acabar amb el districte universitari únic, per “permetre formar i retenir metges a Catalunya” i ha subratllat que cal recuperar el que teníem el 2000, ja que la seva desaparició ha condemnat els joves estudiants catalans “a no ser metges” i també ha condemnat el nostre sistema sanitari “a no tenir metges”. “En tenim l’oportunitat amb la proposició de llei que ha registrat Junts per Catalunya al Congrés, que també inclou el traspàs per a l’homologació dels metges extracomunitaris. Aquest és el camí”, ha indicat, però la diputada dels socialistes catalans Sara Jaurrieta ha deixat clar que el seu partit no està d’acord en “eliminar el districte universitari únic”. “Pensem que disposar dels millors professionals sempre és una garantia de bona atenció”, ha afegit.
La segona ha tirat endavant, però amb l’abstenció del PSC. Així, la cambra catalana ha demanat al Govern garantir que tots els professionals del sistema sanitari català acreditin un certificat B2 de català un any després de començar a treballar i un C1 al cap de dos anys. El punt de la moció de Junts ha rebut el suport d’Esquerra, CUP i Aliança Catalana, mentre que PP i Vox hi han votat en contra. Per la seva banda, PSC i Comuns s’han abstingut de donar suport a la mesura. El text, a banda d’aquest requisit, també estableix que l’executiu de Salvador Illa haurà de garantir el compliment de “tota la legislació vigent que garanteix els drets lingüístics a Catalunya i de les obligacions dels Plans Lingüístics dels centres del SISCAT”. En aquest cas, Jaurrieta ha justificat l’abstenció perquè “hi ha un Pacte Nacional per la Llengua i aquesta és la millor eina per desplegar el català”.
El Parlament demana suprimir l’obligació de fer jornades de 24 hores per als metges
D’altra banda, el Parlament ha reclamat al Govern que suprimeixi l’obligació de fer jornades de 24 hores per als metges i facultatius catalans i que estableixi “de manera immediata” una negociació sobre les reivindicacions que han portat a la convocatòria de vaga en sanitat. Un altre punt de la mateixa iniciativa que també ha prosperat reclama ampliar les mesures del Pla de millora d’accessibilitat a l’atenció sanitària, triplicant el pressupost assignat, per disminuir les llistes d’espera. Alhora, el ple ha demanat a la Generalitat “garantir la implementació de les mesures orientades a reduir les llistes d’espera i reforçar la capacitat resolutiva del sistema hospitalari”. També ha prosperat un punt que demana al Govern que insti el Govern a retirar l’Avantprojecte de llei de gestió pública i integritat del Sistema Nacional de Salut per suposar “un atac al model de salut català”.