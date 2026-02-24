Ante la problemática de los estudiantes de institutos catalanes para cursar estudios universitarios de Medicina en Cataluña, el grupo parlamentario Junts per Catalunya ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para acabar con el distrito universitario único del Estado español y establecer un distrito universitario catalán. Asimismo, el texto registrado por el grupo liderado por Míriam Nogueras plantea también la transferencia a la Generalitat de la competencia para expedir y homologar los títulos universitarios.

El texto presentado por el grupo de Junts, al cual ha tenido acceso El Món, recoge que, en reconocimiento de las competencias de la Generalitat en materia de universidades, así como de la singularidad lingüística y cultural reconocida por su Estatuto de Autonomía, el sistema universitario de Cataluña «se articulará como un distrito universitario propio, con plena capacidad de ordenación del procedimiento de acceso y admisión a los estudios universitarios oficiales impartidos por las universidades del sistema».

En el marco del distrito universitario propio, la proposición de ley fija que la Generalitat «podrá establecer, respecto a los principios de igualdad, mérito y capacidad, criterios específicos de admisión, procedimientos comunes y mecanismos de asignación de plazas, garantizando al mismo tiempo la movilidad de estudiantes dentro del sistema universitario español y europeo». En este sentido, la norma que plantea la formación de Carles Puigdemont también expone que el ejercicio de esta competencia «se llevará a cabo con pleno respeto al derecho fundamental a la autonomía universitaria, asegurando la participación efectiva de las universidades en la definición del modelo de acceso, con el objetivo de promover la excelencia académica, la innovación y la investigación».

El diputado de Junts Josep Pagès interviene en una sesión de control al gobierno español / Jesús Hellín / Europa Press 18 JUNIO 2025;SANTOS CERDÁN;GOBIERNO;SESIÓN DE CONTROL 18/6/2025

«Las PAU no son iguales en todas partes»

El diputado de Junts Josep Pagès ha defendido la medida porque el buen sistema universitario que tiene Cataluña «no está beneficiando a los estudiantes del país como debería hacerlo» debido al distrito universitario único. En este sentido, ha señalado que casi la mitad (46%) de los estudiantes de medicina que hay en Cataluña son de otras comunidades, con porcentajes de fondo del 70% en la UdL de Lleida y en la Rovira y Virgili de Tarragona. “El distrito universitario único se hizo para garantizar la igualdad en el acceso a los estudios universitarios, pero para los estudiantes catalanes ha servido justamente para lo contrario, y esto es insostenible”, ha expuesto.

El grupo parlamentario de Junts también ha señalado que esta situación se debe también a la diferente exigencia académica de las pruebas de acceso a la universidad. «Las PAU no son iguales en todas partes. Los datos son claros: Extremadura tiene un 13% de excelentes. Cataluña, solo un 3,6%», ha remarcado Pagès, que lo considera «injusto». «Genera un efecto perverso en el derecho de los estudiantes catalanes a acceder a las universidades catalanas, ya que tienen menos opciones de entrar a Medicina en Cataluña que alumnos de otras comunidades», ha manifestado.

«Es evidente: si los jóvenes catalanes no pueden acceder a las universidades catalanas en igualdad de condiciones, el sistema no está funcionando. Y no hay ninguna reforma universitaria seria que pueda obviar esto», ha insistido, y, por otro lado, ha apuntado que esta situación impacta directamente sobre el sistema sanitario catalán. “No puede ser que Cataluña forme profesionales para los demás mientras aquí faltan médicos. Cataluña paga la formación, pero esta inversión no revierte en la sociedad catalana», ha denunciado.