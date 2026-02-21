La multinacional alemanya MediaMarkt, amb antecedents per vulnerar els drets lingüístics dels catalanoparlants i un episodi recent de catalanofòbia, ha tingut un gest amb la llengua catalana per intermediació del Departament de Política Lingüística. Recentment, tal com ha anunciat la Conselleria de Francesc Xavier Vila, aquesta cadena d’establiments dedicada a la venda de productes electrònics ha decidit incorporar el català com a opció idiomàtica en els productes de les marques pròpies Koenic i Ok, que centren la seva activitat en els electrodomèstics; ISY, que fa accessoris per al dia a dia, i PEAQ, que està enfocada a l’entreteniment i la tecnologia. Fonts del Departament traslladen a El Món que el diàleg amb la companyia és molt positiu i subratllen, sense entrar en detalls, que les últimes setmanes ha anat a més. Malgrat aquest gest i que des de les seves oficines al Prat de Llobregat fan la publicitat, els fullets d’ofertes i l’atenció al client des del centre de trucades en català, la companyia acumula queixes per vulneració de drets lingüístics.
Segons dades de Plataforma per la Llengua a les quals ha tingut accés El Món, MediaMarkt va acumular 15 queixes l’any 2025: 10 de les quals per atenció oral, 4 per webs i serveis en línia i 1 una perquè en un dels punts d’atenció al client d’una botiga hi havia un teclat que no tenia la ‘ç’. Unes dades que es van multiplicar per tres en comparació amb l’any anterior, quan la cadena va rebre 5 queixes per l’atenció oral dels seus treballadors. En el mes i mig llarg que portem de 2026, l’ONG del català ja ha registrat 2 queixes per l’atenció oral i webs i serveis en línia. El responsable de relacions amb l’àmbit empresarial de Plataforma per la Llengua, Marc Biosca, han detallat a aquest diari que la majoria de les queixes que fan referència a webs i serveis són per problemes a l’hora de publicar ressenyes en català. En aquest sentit, subratlla que 3 de les 4 queixes que vam rebre de webs i serveis el 2025 eren per aquest motiu.
🆕Per intermediació de Política Lingüística, les marques pròpies de @MediaMarkt_es han incorporat el català com a opció idiomàtica en els seus productes:— Política Lingüística (@llenguacatalana) January 13, 2026
🔵KOENIC: https://t.co/7Br41Wlzg6
🔵Ok: https://t.co/1MxiDPGfyN
🔵ISY: https://t.co/qIaOJvM8Kq
🔵PEAQ: https://t.co/sJZ6WC5BRl pic.twitter.com/EF81aDCihi
A més, Biosca lamenta que les bones paraules de l’empresa quan s’han posat en contacte amb ells no s’han traduït en fets, tot i detectar “alguna millora” com que els treballadors de MediaMarkt a Barcelona porten una plaqueta amb banderes per mostrar als clients els idiomes que parlen. Per contra, lamenta que la companyia no emeten factures en català. L’any 2021 els serveis jurídics de l’entitat van reclamar a l’entitat per què no complien el Codi de Consum en matèria lingüística, però la resposta formal emesa des de les oficines del Prat de Llobregat, i a la qual ha tingut accés aquest diari, van traslladar que eren conscients de la sèrie de mancances que tenien i es van comprometre a resoldre-les ràpidament. Tot i això, va al·legar que gestions com la pàgina web o els sistemes informàtics de les botigues es realitzen des d’Alemanya i són comunes per a tots els països del grup, i això fa “més complicat” avançar amb la llengua. Biosca afegeix que després de rebre aquesta resposta es va enviar un burofax certificat a la central que la multinacional té a Alemanya, però lamentablement no es va obtenir cap resposta.
Una multinacional que suspèn amb la llengua
En general, les grans superfícies són un mal negoci pel català, però, segons un estudi de Plataforma per la Llengua, MediaMarkt se situa a la part mitjana del rànquing amb una nota d’1,93 sobre 4. L’empresa multinacional suspèn en l’atenció virtual i no disposa de pàgina web en català, i tampoc utilitza la llengua a les xarxes socials corporatives com Twitter, Instagram o Facebook. L’estudi de l’ONG del català va concloure que MediaMarkt només aprovava pels pèls en la categoria de l’atenció escrita i remarcava que tant la multinacional alemanya, igual que Ikea i Bauhaus, “incompleixen totalment o parcialment les disposicions lingüístiques del Codi de Consum de Catalunya”. L’informe també desglossa les valoracions dels usuaris sobre l’atenció lingüística d’aquestes superfícies en funció del territori on se situen els establiments concrets. En el cas del Principat, MediaMarkt aprova de manera molt justa, però suspèn en la resta dels Països Catalans. Amb tot, Plataforma per la Llengua va concloure que les queixes eren sobretot per la “incapacitat dels establiments per garantir l’atenció dels consumidors que s’expressen en català”.
Catalanofòbia d’un treballador de MediaMarkt: “Estamos en España y se habla en español”
De fet, recentment ha transcendit una discriminació lingüística que va patir un usuari de la companyia a Palma quan un empleat del servei tècnic de la companyia va rebutjar atendre un client que volia configurar el seu telèfon mòbil per parlar en català. El treballador, segons el relat de dBalears, va arribar a llençar els objectes comprats després de la insistència del client en ser atès en català. “Si nos ponemos así, estamos en España y se habla en español, ahora mismo no les atiendo más”, li va etzibar abans de llençar-li els productes comprats. Una situació de catalanofòbia que ha estat degudament denunciada en una reclamació formal al servei de clients de l’empresa, que es va disculpar.