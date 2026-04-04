Nude Project, la marca de roba que va néixer el 2019 a Barcelona de la mà de Bruno Casanovas i Álex Benlloch i que obsessiona la Generació Z, ha incorporat el català en l’etiquetatge després que Plataforma per la Llengua contactés amb l’empresa fundada per un madrileny i un burgalès a la capital catalana. En un breu missatge a la xarxa social X, l’entitat en defensa de la Llengua explica que “després de contactar-hi, la marca catalana ha començat a incorporar el català en l’etiquetatge” i considera que la decisió de la companyia, que no té la web en llengua catalana, és “un pas endavant per la normalització de la llengua en tots els àmbits”.
El responsable de relacions amb l’àmbit empresarial de Plataforma per la Llengua, Marc Biosca, ha explicat a El Món que el català era “imperceptible” a Nude Project, que té les oficines centrals a la capital catalana i una xarxa de botigues per Europa, i els primers correus electrònics que van enviar no van servir per a res. Fins i tot, segons explica, es van apropar a la botiga, situada al carrer Canuda, i, posteriorment, van enviar un burofax. A continuació, l’advocada de l’empresa liderada per Casanovas i Benlloch es va posar en contacte amb l’entitat presidida per Òscar Escuder i, després d’una conversa “em va dir que es comprometien a l’etiquetatge”. Biosca, que recorda que per veure canvis amb l’etiquetatge cal esperar un any per les temporades de roba, va passar recentment per la botiga, que està al costat de la seu de l’entitat, i va comprovar que ja tenien peces de roba etiquetades en català.
👕 El català és negoci, també per a Nude Project!— Plataforma per la Llengua (@llenguacat) March 20, 2026
Després de contactar-hi, la marca catalana ha començat a incorporar el català en l’etiquetatge.
Un pas endavant per la normalització de la llengua en tots els àmbits. 👏 pic.twitter.com/C3EJTPkpit
Demanaran que incloguin el català a la web
Tot i això, Plataforma per la Llengua i Marc Biosca no es conformen amb aquest gest i en volen més. Per això, i segons ha detallat a aquest diari, contactaran de nou amb Nude Project per felicitar-los per incloure el català a l’etiquetatge, però els reclamarà que incloguin la llengua a la pàgina web, que no està disponible en català, i també els instarà a incloure la llengua en l’àmbit digital. “Hem passat 20 anys lluitant per fer complir el Codi de Consum, però quan hi hem arribat gran part del consum ha fet un viatge a l’àmbit digital”, exposa. Sense llevar importància del català a l’etiquetatge perquè permet subratllar que cada vegada hi ha més empreses i multinacionals del sector tèxtil l’inclouen, Biosca lamenta que l'”àmbit digital queda molt desatès”.
El català guanya presència en les etiquetes de roba
D’altra banda, el Departament de Política Lingüística ha fet un balanç positiu de la presència del català en l’etiquetatge de les empreses de roba amb més implantació a Catalunya. L’any passat firmes com Abercrombie&Fitch, Ecoalf, Florència, GillyHick’s, Hollister, Levi’s, Mayoral, MS Mode, Natura, Obaïbi, Okaïdi, Salsa Jeans i Scalpers van incorporar la llengua a les etiquetes dels seus productes tèxtils. Tot i això, la conselleria treballa per sumar més marques perquè de les 88 que ha treballat encara n’hi ha 33 que no l’han incorporat. Fonts del Departament van explicar a El Món que estan en contacte amb aquestes marques, entre les quals hi ha Brownie i la marca Koroshi, que ofereix peces de roba informal per a homes, dones i nens.