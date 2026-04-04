Nude Project, la marca de ropa que nació en 2019 en Barcelona de la mano de Bruno Casanovas y Álex Benlloch y que obsesiona a la Generación Z, ha incorporado el catalán en el etiquetado después de que Plataforma per la Llengua contactara con la empresa fundada por un madrileño y un burgalés en la capital catalana. En un breve mensaje en la red social X, la entidad en defensa de la Lengua explica que «después de contactar con ellos, la marca catalana ha comenzado a incorporar el catalán en el etiquetado» y considera que la decisión de la compañía, que no tiene la web en lengua catalana, es «un paso adelante para la normalización del idioma en todos los ámbitos».

El responsable de relaciones con el ámbito empresarial de Plataforma per la Llengua, Marc Biosca, ha explicado a El Món que el catalán era «imperceptible» en Nude Project, que tiene las oficinas centrales en la capital catalana y una red de tiendas por Europa, y los primeros correos electrónicos que enviaron no sirvieron para nada. Incluso, según explica, se acercaron a la tienda, situada en la calle Canuda, y, posteriormente, enviaron un burofax. A continuación, la abogada de la empresa liderada por Casanovas y Benlloch se puso en contacto con la entidad presidida por Òscar Escuder y, después de una conversación «me dijo que se comprometían con el etiquetado». Biosca, que recuerda que para ver cambios con el etiquetado hay que esperar un año por las temporadas de ropa, pasó recientemente por la tienda, que está al lado de la sede de la entidad, y comprobó que ya tenían prendas de ropa etiquetadas en catalán.

👕 ¡El catalán es negocio, también para Nude Project!



Después de contactar con ellos, la marca catalana ha comenzado a incorporar el catalán en el etiquetado.



Un paso adelante para la normalización del idioma en todos los ámbitos. 👏 pic.twitter.com/C3EJTPkpit — Plataforma per la Llengua (@llenguacat) March 20, 2026

Pedirán que incluyan el catalán en la web

Aun así, Plataforma per la Llengua y Marc Biosca no se conforman con este gesto y quieren más. Por eso, y según ha detallado a este diario, contactarán de nuevo con Nude Project para felicitarlos por incluir el catalán en el etiquetado, pero les reclamará que incluyan el idioma en la página web, que no está disponible en catalán, y también les instará a incluir el idioma en el ámbito digital. «Hemos pasado 20 años luchando para hacer cumplir el Código de Consumo, pero cuando hemos llegado gran parte del consumo ha hecho un viaje al ámbito digital», expone. Sin restar importancia al catalán en el etiquetado porque permite subrayar que cada vez hay más empresas y multinacionales del sector textil que lo incluyen, Biosca lamenta que el «ámbito digital queda muy desatendido».

Los creadores de Nude Project, Álex Benlloch y Bruno Casanovas, en las oficinas de la marca en Barcelona / ACN

El catalán gana presencia en las etiquetas de ropa

Por otro lado, el Departamento de Política Lingüística ha hecho un balance positivo de la presencia del catalán en el etiquetado de las empresas de ropa con más implantación en Cataluña. El año pasado firmas como Abercrombie&Fitch, Ecoalf, Florència, GillyHick’s, Hollister, Levi’s, Mayoral, MS Mode, Natura, Obaïbi, Okaïdi, Salsa Jeans y Scalpers incorporaron el idioma en las etiquetas de sus productos textiles. Aun así, la consejería trabaja para sumar más marcas porque de las 88 con las que ha trabajado todavía hay 33 que no lo han incorporado. Fuentes del Departamento explicaron a El Món que están en contacto con estas marcas, entre las cuales se encuentra Brownie y la marca Koroshi, que ofrece prendas de ropa informal para hombres, mujeres y niños.