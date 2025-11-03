Nou pas endavant en l’etiquetatge en català al sector tèxtil, molt similar al que es va conèixer de l’empresa holandesa Zeeman. El Departament de Política Lingüística ha anunciat que la marca espanyola de roba sostenible Ecoalf ha incorporat el català en l’etiquetatge de la roba d’aquesta temporada de tardor-hivern. Tanmateix, com acostuma a passar, la conselleria de Francesc Xavier Vila no ha donat detalls de com l’empresa fundada pel madrileny Javier Goyeneche l’any 2009 ha fet el pas d’incorporar el català a les seves peces de roba. En canvi, Plataforma per la Llengua ha especificat que l’etiquetatge s’ha produït després de tres actuacions que l’entitat ha dut a terme des de l’any 2021 fins a l’actualitat, i que van acabar en un expedient sancionador incoat per part de l’Agència Catalana de Consum.
L’entitat que presideix Òscar Escuder ha explicat a El Món que la companyia ha pres la decisió després d’un llarg procés que l’entitat va inicar l’any 2021. Aleshores, Plataforma per la Llengua va enviar un correu electrònic demanat la inclusió del català en l’etiquetatge, però davant el silenci de l’empresa va decidir enviar després un burofax, que tampoc va obtenir resposta. El tercer pas de l’entitat en defensa de la llengua va ser denunciar l’empresa a l’Agència Catalana de Consum, que va obrir expedient i va acabar incoant un expedient sancionador en un periple que ha durat uns quatre anys. Així ho ha detallat a aquest diari el responsable de relacions amb l’àmbit empresarial de Plataforma per la Llengua, Marc Biosca: “Com a denunciat tenim constància que l’Agència de Catalana de Consum va incoar un expedient sancionador a l’empresa”.
En aquest sentit, Biosca detalla tot el procediment que segueix Consum després de rebre una denúncia. El primer que fa l’Agència, segons explica, és obrir un expedient per, seguidament, enviar un inspector a revisar el fet denunciat. Si l’inspector troba irregularitats, dona un temps prudencial perquè l’empresa faci els canvis pertinents i, si no les fa, s’obre un expedient sancionador. De fet, el responsable de l’ONG pel català també revela que la companyia els va comunicar que havien començat a etiquetar en català a través d’un correu electrònic i que, posteriorment, van anar a la botiga que la marca té a l’Illa Diagonal de Barcelona a comprovar-ho. “Després de molt d’esforç, la nova línia d’hivern de la marca de roba Ecoalf ja incorpora la llengua catalana a l’etiquetatge! No hi ha cap planeta B; cal responsabilitat lingüística ara i aquí”, ha celebrat l’entitat en un tuit que fa servir l’eslògan de la marca.
El 80% del tèxtil que es factura a Catalunya ja està etiquetat en català
D’altra banda, Biosca ha destacat que, actualment, gairebé el 80% del tèxtil que es factura a Catalunya ja està etiquetat en català, i compleix així amb el Codi de Consum que es va aprovar l’any 2010. De fet, només enguany, a band de Ecoalf, també s’han sumat marques com Zeeman, la companyia catalana Natura, que ha trigat més de vint-i-cinc anys a incloure el català en les etiquetes dels seus productes. També han començat a fer-ho multinacionals de roba texana com les nord-americanes Levi’s i Dockers i la portuguesa Salsa Jeans, que ja etiqueten en català des de la passada primavera. La marca de roba Florencia, que compta amb 11 botigues a Catalunya i una a Palma; i la marca francesa de moda infantil i per a bebès Okaïdi-Obaïbi també han començat a etiquetar els seus productes en català.