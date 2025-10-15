El mes de novembre de l’any passat el Departament de Política Lingüística va comunicar a través de les xarxes socials que Zeeman havia incorporat el català en el seu etiquetatge, un fet que l’equiparava a l’anglès, portuguès, neerlandès, alemany, castellà, italià i francès, i al llarg del 2025 es podria comparar en línia al web. Tanmateix, la Generalitat no va donar més detalls sobre com havia anat el procés de la companyia per complir així amb el Codi de Consum que es va aprovar l’any 2010. Uns detalls que sí que ha donat ara Plataforma per la Llengua, que remarca que la multinacional danesa de roba va accedir a incloure el català en l’etiquetatge després de l’obertura d’un expedient sancionador.
L’ONG del català ho ha detallat en un fil de X, abans Twitter, on ha celebrat la “nova fita per a la llengua”, perquè Zeeman, una de les principals cadenes europees de tèxtil, ja etiqueta i distribueix tots els seus productes en llengua catalana. “Una nova victòria pels drets lingüístics que no ha estat un periple fàcil”, puntualitza l’entitat presidida per Òscar Escuder. Malgrat que admeten que el sí de la multinacional és “un pas endavant” per als consumidors que volen “viure i comprar plenament en català”. “Però l’empresa holandesa, que compta amb més d’un centenar de botigues a Catalunya, País Valencià, la Franja i el Carxe, s’ha fet pregar”, remarquen. En aquest sentit, l’entitat en defensa de la llengua fa memòria i es remunta a l’any 2015, quan Zeeman obre la seva primera botiga a Catalunya, concretament a Girona.
🎉 Nova fita per a la llengua!— Plataforma per la Llengua #ResistènciaQuotidiana (@llenguacat) October 14, 2025
Zeeman, una de les principals cadenes europees de tèxtil, ja etiqueta i distribueix tots els seus productes en català. 🟡🔵
🏷 Una nova victòria pels #DretsLingüístics que no ha estat un periple fàcil. Us l'expliquem! 👇🏼 pic.twitter.com/xaaoMGcSf3
Sis anys després, el 2021, l’entitat va contactar amb la multinacional per veure si podien incloure el català i un any després les oficines d’Holanda van acceptar la seva petició, però, finalment, la van desatendre. Davant aquest escenari, Plataforma per la Llengua va tramitar l’any 2023 una denúncia “per incompliments” i un any més tard es va obrir un expedient sancionador. Això va provocar la reacció de la multinacional tèxtil, que va començar a etiquetar els seus productes en català. L’entitat constata que Zeeman “només ha reaccionat quan s’han fet valdre les lleis de protecció del català”. “La pressió i la constància de Plataforma per la Llengua ha fet la resta”, sentencia l’ONG, que no satisfeta amb això reclama ara que es “normalitzi” la retolació i publicitat de les botigues al País Valencià i “garantir la presència plena del català al web i a les xarxes socials”.
L’empresa catalana Natura va trigar més de trenta anys a fer el pas
La companyia Natura, fundada l’any 1976 amb el nom de Zabriskie, i que l’any 1992 va adoptar el nom actual ha trigat més de trenta anys —si es compta des que va iniciar la segona etapa amb el nom actual— a etiquetar i embalar els seus productes en català per complir el Codi de Consum. Així ho va anunciar recentment el Departament de Política Lingüística a través de les xarxes socials, on va subratllar que l’empresa “ha fet un pas endavant en l’ús del català al seu negoci” perquè “a partir d’ara les etiquetes i l’embalatge dels seus productes ja inclouen la llengua catalana”. A banda de Natura, aquest any hi ha hagut altres empreses del sector tèxtil que han incorporat la llengua catalana a l’etiquetatge. És el cas de Levi’s, Salsa Jeans, Dockers, Florencia i Okaïdi-Obaïbi.