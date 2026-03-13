El Departament de Política Lingüística ha treballat durant tot l’any 2025 amb més de dues-centes empreses que operen a Catalunya per ampliar l’ús del català i garantir els drets lingüístics dels consumidors. Aquests contactes han permès que el català incrementi la seva presència en diversos sectors com la restauració, l’automoció, la moda, la logística o els electrodomèstics, entre altres. La feina del Departament encapçalat pel conseller Francesc Xavier Vila s’ha traduït amb el fet que una cinquantena de companyies han incorporat el català a webs, aplicacions mòbils, manuals d’ús de productes i serveis, etiquetatge, menús, caixes d’autocobrament i altres canals de relació amb el consumidor.
Pel que fa a la restauració, l’empresa de restauració Comess Group –gestora de Cantina Mariachi, Lizarran i Pomodoro, entre d’altres–; les pastisseries Dulzura Mía; la cadena de menjar hawaià Healthy Poké; La Andaluza; Oishii Ramen, i la franquícia Subway han seguit els passos que les cadenes de menjar ràpid Burger King o McDonald’s van fer l’any 2024 i van incorporar la llengua als seus serveis digitals. En el sector automobilístic s’ha produït un creixement exponencial. L’any 2016 cap empresa de l’automoció oferia manuals en català, però en només nou anys s’ha aconseguit que ho faci el 52%. Així, en els darrers mesos, marques com Audi, Citroën, DS, Hyundai, Jaguar, Kia, MG Motors, Nissan, Opel i Peugeot han publicat en català els manuals dels seus vehicles i l’any 2026 es preveu que Fiat, Fiat Professional, Abarth, Lancia, Alfa Romeo i Jeep també facin el pas i ofereixen manuals en català.
En el camp dels electrodomèstics i altres productes electrònics, Samsung i Cecotec han publicat manuals en llengua catalana. Mediamarkt, per la seva banda, ha estrenat en català els espais web de les seves marques pròpies –Koenic, Ok., ISY i PEAQ–, i ha confirmat que “pròximament” també estaran disponibles en llengua catalana els manuals d’ús dels productes de les quatre marques. En l’àmbit informàtic Apple és el gran protagonista. La companyia de poma ha integrat el català en aplicacions i serveis digitals, com Apple Books, Apple TV i el servei d’emmagatzematge iCloud. ASUS, per la seva banda, continua amb la incorporació progressiva del català als manuals d’ús.
El català continua guanyant presència en el sector de la moda
D’altra banda, La llengua catalana continua guanyant presència en l’etiquetatge de les empreses de roba amb més implantació a Catalunya i, de fet, segons va confirmar fonts de la conselleria fa uns mesos a El Món, el 63% de les marques de renom identificades ja han inclòs la llengua catalana en les seves etiquetes. L’any 2025, segons van detallar aleshores, es van duplicar les marques que han incorporat el català en l’etiquetatge respecte del 2024. D’aquesta manera, firmes com Abercrombie&Fitch, Ecoalf, Florència, GillyHick’s, Hollister, Levi’s, Mayoral, MS Mode, Natura, Obaïbi, Okaïdi, Salsa Jeans i Scalpers han incorporat l’idioma a les etiquetes tèxtils.
Les fonts del Departament també van remarcar que de les 88 marques incloses en el projecte, 55 ja etiqueten en català i compleixen amb el Codi de Consum que es va aprovar l’any 2010. Però n’hi ha 33 que encara no el compleixen com Brownie i Koroshi, amb qui el deparsón dues de les firmes amb les quals té contactes el departament per incloure la llengua en l’etiquetatge. D’altra banda, Natura i Parfois ja ofereixen el servei en català en els seus canals de compres en línia. En aquest sentit, el Departament de Política Lingüística detalla que ha rebut la confirmació que Zeeman tindrà web de venda en català a disposició dels consumidors el segon semestre de 2026.
Altres camps on el català ha augmentat la seva presència
Respecte de la logística i paqueteria, Ontime i Paack han introduït el català al web i a les aplicacions digitals. En l’àmbit esportiu, empreses de gimnasos com Club Metropolitan i Brooklyn Fitboxing, han posat a disposició del consumidor una versió en català del web i, d’altra banda, han avançat en la incorporació de la llengua en els seus serveis. Pel que fa a les assegurances, la companyia Generali ha recuperat el web en català i AXA ja disposa d’aplicació mòbil en aquest idioma. A més, en l’horitzó hi ha a versió catalana del web de Kutxabank i Revolut ha anunciat que disposarà de web i aplicació en català el primer semestre de 2027. Finalment, Política Lingüística ha aconseguit que l’Hospital Viamed de Tarragona disposi de web en català o eDreams incorpori la llengua al seu portal de viatges. També s’ha ampliat la presència de la llengua al web i a l’etiquetatge de l’empresa de gelats La Menorquina; al web de material de joc infantil Jovi; al de la firma de sabates Ohne Project i a l’empresa de serveis domèstics i assistencials Maidin Barcelona.