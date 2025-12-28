El Departament de Política Lingüística ha duplicat aquest 2025 les marques de roba que han incorporat la llengua catalana en l’etiquetatge respecte de l’any anterior i, segons fonts de la conselleria, el 63% de les marques de renom identificades ja han inclòs la llengua catalana en les seves etiquetes. Actualment, de les 88 marques incloses en el projecte, 55 ja etiqueten en català i compleixen amb el Codi de Consum que es va aprovar l’any 2010. Però n’hi ha 33 que encara no el compleixen. Les últimes a fer el pas han estat Abercrombie & Fitch, Hollister, Gilly Hicks i MS Mode, però al llarg de l’any també s’hi han sumat EcoAlf, Florencia, Levi’s, Natura, Obaïbi, Okaïdi, Parfois, Salsa Jeans i Scalpers.
Les mateixes fonts del departament del conseller Francesc Xavier Vila han explicat a El Món que estan en contacte amb aquestes 33 marques que encara no han incorporat l’idioma a les seves etiquetes. En aquest sentit, avancen que la marca catalana de roba de dona Brownie i la marca Koroshi, que ofereix peces de roba informal per a homes, dones i nens, són dues d’aquestes 33 marques amb les quals el departament treballa per impulsar el català en el sector tèxtil. No obstant això, i en paral·lel, des de Política Lingüística detallen que també estan en contacte amb marques que han començat a etiquetar en català perquè incloguin la llengua també en la seva pàgina web.
En aquest darrer cas, el llistat facilitat és més extens i hi ha marques com Abercrombie & Fitch, Adolfo Domínguez, Cortefiel, Diesel, Guess, H&M, Hollister, Levi’s, MSMode, Natura, Primark, System Action, Uniqlo, i Zeeman, entre altres. Aquestes marques han anat afegint el català en l’etiquetatge, però el consumidor encara no pot fer compres en línia en llengua catalana perquè a l’estat espanyol només disposen de versió web en castellà. Una de les marques que ha fet el pas en l’etiquetatge però no en el web és Scalpers, que té 7 botigues i 12 punts de venda en grans magatzems repartits arreu de Catalunya.
El cas sagnant de Natura
Un altre cas sagnant és el de Natura, l’empresa fundada a Barcelona l’any 1976 amb el nom de Zabriskie i que l’any 1992 va adoptar el nom actual per convertir-se en una empresa de moda i articles per a la llar. Aquesta empresa catalana ha trigat més de 30 anys a començar a etiquetar en català, però continua sense tenir web en llengua catalana malgrat que Plataforma per la Llengua ho va demanar fa 10 anys. En efecte, l’any 2015 l’ONG del català va enviar una carta a Sergio Durany Herzig, fundador de la marca, per demanar-li que inclogués el català al web, però una dècada després només es pot consultar en castellà o en anglès. En contraposició a aquests casos, hi ha marques com Bimba y Lola, Boboli, C&A, Calzedonia, Parfois, Intimissimi, Macson i Okaïdi, que han apostat per afegir el català en les etiquetes i el web.