La companyia Natura ha fet més passos endavant en l’ús del català al seu negoci en tres mesos que els que havia fet durant més tres dècades, on la llengua no va ser una prioritat. Fundada l’any 1976 amb el nom de Zabriskie per a l’any 1992 adoptar el nom actual i convertir-se en una empresa de moda i articles per a la llar, Natura ha trigat 33 anys –comptant des del canvi de nom– a etiquetar els seus productes en català, i complir així amb el Codi de Consum que es va aprovar l’any 2010, i a disposar de web en català, una decisió que Plataforma per la Llengua li va demanar fa més d’una dècada.
La companyia de roba i complements, que va obrir la seva primera botiga al carrer Consell de Cent de Barcelona coincidint amb l’any que els Jocs Olímpics es van celebrar a la capital catalana, ha iniciat aquest 2026 estrenant web en català. Així ho ha anunciat el Departament de Política Lingüística a través del seu compte oficial X, on ha celebrat que “a partir d’ara comprar-hi en línia també es podrà fer en català, tal com es fa en els 40 establiments que té a Catalunya”. Fonts del Departament han explicat a El Món que la resposta de l’empresa va ser “positiva”, i va començar a aplicar els canvis després d’un temps de gestions amb la Conselleria.
🌱@Tiendas_Natura estrena web en llengua catalana. A partir d’ara comprar-hi en línia també es podrà fer en català, tal com es fa en els 40 establiments que té a Catalunya. Per mediació de Política Lingüística, la marca etiqueta en català des del 2025.— Política Lingüística (@llenguacatalana) January 24, 2026
La decisió s’ha adoptat després que el passat mes de setembre la companyia inclogués el català en les etiquetes i embalatges dels seus productes. Però la petició perquè Natura disposi de web en català es remunta a l’any 2015. Fa una dècada, Plataforma per la Llengua va enviar una carta a Sergio Durany Herzig, fundador i administrador de Natura, per instar-lo a incloure el català en la web, ja que aleshores només estava disponible en castellà i anglès. A banda d’això, fa deu anys també li va exigir complir el Codi de Consum, aprovat l’any 2010, i etiquetar els seus productes en català. Finalment, l’empresa ha fet un pas decidit pel català i per complir amb la norma que obliga les empreses que comercialitzen els seus productes a Catalunya a incloure, com a mínim, la informació essencial –composició, els advertiments o les instruccions d’ús– també en català.
Política Lingüística treballa amb una trentena de marques del sector tèxtil
Aquesta és el primer èxit en el sector tèxtil del Departament de Política Lingüística aquest 2026, i arriba després d’un any 2025 en el qual van duplicar les marques de roba que van incorporar el català en l’etiquetatge respecte del 2024. Fonts del Departament van remarcar a El Món que el 63% de les marques de renom identificades ja han inclòs la llengua catalana en les seves etiquetes. Actualment, de les 88 marques incloses en el projecte, 55 ja etiqueten en català i compleixen amb el Codi de Consum que es va aprovar l’any 2010, però encara n’hi ha 33 que encara no el compleixen. Les mateixes fonts de la Conselleria van detallar a aquest diari que mantenen contacte amb aquesta trentena de marques, entre les quals hi ha la marca catalana de roba de dona Brownie i Koroshi, que confecciona peces de roba informal per a homes, dones i nens. Política Lingüística, d’altra banda, també té en contacte amb marques que segueixin l’exemple de Natura i afegeixen el català a la seva pàgina web després d’incloure el català en l’etiquetatge.