La financera britànica Revolut, que ja compta amb més d’1,2 milions d’usuaris a Catalunya, complirà el seu compromís amb la llengua i té previst llançar l’aplicació en català durant el primer semestre de l’any 2027, però la implicació del banc amb la llengua catalana ja és visible als caixers automàtics de Catalunya, on el català ja és present “per defecte“. L’anunci d’aquesta “passa endavant” amb la llengua l’ha fet el Departament de Política Lingüística a través de les seves xarxes socials. L’empresa de serveis financers també té previst llançar el web en català al mateix temps que l’aplicació. L’anunci ha estat molt ben acollit per diversos usuaris de la xarxa social, que han celebrat que la llengua catalana aparegui per defecte, però també recorden que la mesura serveix per complir la llei.
El banc @Revolut fa una passa endavant i inclou el català als caixers automàtics de Catalunya a petició del Departament. A més, la llengua hi és present per defecte. L’empresa de serveis financers llançarà també el web i l’aplicació en català durant el primer semestre de 2027. pic.twitter.com/XWMP5O3D9W— Política Lingüística (@llenguacatalana) April 27, 2026
El compromís de Revolut amb la llengua sorgeix arran de la mobilització ciutadana, que va deixar amb la boca oberta Max Karpis, inversor de la financera britànica. La història va començar l’1 d’abril de 2020, quan Josep Rodés va obrir un debat comparant el nombre de catalanoparlants, que xifrava en 3.529.127, amb el d’altres llengües disponibles a l’aplicació de la companyia financera per defensar que Revolut afegís la llengua. La financera va guardar silenci durant cinc anys, fins que el periodista i promotor de l’Aliança per la presència digital del català Albert Cuesta va sol·licitar el 15 de desembre del 2025 a la companyia si tenia previst incloure el català a l’aplicació. “Si s’implementa, ho anunciarem”, van respondre des de la financera.
Posteriorment, un altre usuari va fer la mateixa petició el passat 1 de febrer del 2026, i en aquesta ocasió Revolut va contestar que traslladaria el suggeriment a l’equip “per a una consideració futura”. Aquesta darrera petició va tenir un fort impacte a la xarxa social X, on va acumular milers de visualitzacions i m’agrada i va portar l’inversor a intervenir. Karpis va recordar que hi ha més parlants de català com a primera llengua a la Unió Europea que de rus, malgrat que l’aplicació sí que ofereix suport en aquesta llengua. El 12 de febrer del 2026, la companyia va rebre una nova petició, i aleshores Revolut ja va deixar la porta oberta a millorar l’accessibilitat de l’aplicació.
The Catalan people have pressured Revolut to add Catalan to the Revolut app, and won, sort of.— Max Karpis (@maxkarpis) February 16, 2026
It’s incredible, I haven’t seen anything like that before in Revolut’s history. Speaking of history, this is how it went, at least on X:
On Apr 1, 2020, @PepRodes started a thread… pic.twitter.com/wvbG3Tf3Oa
L’admiració de l’inversor i la proposta de feina que va aixecar la llebre
Només dos dies després de la darrera petició, un usuari va compartir una captura de pantalla amb una oferta de feina de Revolut per contractar un traductor per ajudar a fer arribar la financera als “clients catalanoparlants”. El mateix Max Karpis va compartir l’oferta laboral a través del seu compte a la xarxa oficial i el tuit va córrer “com la pólvora”. “Centenars de milers de visualitzacions, milers de ‘m’agrada’ i centenars, si no milers, de republicacions i comentaris”, va subratllar l’inversos, que a títol personal va opinar que la financera no es podria tirar enrere perquè “no quedaria bé”. “Els catalans ho esperen. Ostres, ho han aconseguit. És increïble”, va concloure, catalagogant la fita com una “una gran victòria per a tothom”.