La mobilització de la ciutadania catalana ha aconseguit que Revolut mogui fitxa per incloure el català en la seva aplicació. Aquest fet ha sorprès Max Karpis, inversor de la financera britànica, que ha evidenciat la seva fascinació a la xarxa social X amb la pressió rebuda per introduir la llengua catalana a l’aplicació: “És increïble, no havia vist res semblant a la història de Revolut”. “El poble català ha pressionat perquè Revolut estigui en català i ha guanyat”, ha reconegut Karpis, que ha detallat que la companyia busca un traductor per ajudar a portar la companyia als clients catalanoparlants. A més del domini específic per a la versió en català, l’oferta subratlla que els candidats hauran d’assegurar que els clients catalanoparlants disposin d’un contingut que estigui “focalitzat i és culturalment rellevant pel mercat català”.
L‘inversor inicial de la financera ha detallat fil per randa la cronologia d’aquesta pressió per incloure el català. Tot va començar l”1 d’abril de 2020 quan Josep Rodés va iniciar un debat comparant el nombre de catalanoparlants, que xifrava en 3.529.127, amb el d’altres llengües disponibles a l’aplicació per defensar que s’afegís el català. Però aquella proposta no va obtenir resposta per part de Revolut i el silenci de la companyia es va allargar durant més de cinc anys. El 15 de desembre del 2025, el periodista i promotor de l’Aliança per la presència digital del català Albert Cuesta va preguntar directament a la companyia si tenia previst incloure el català a l’aplicació, i la resposta va ser que “si s’implementa, ho anunciarem”.
L’1 de febrer del 2026, un altre usuari va fer la mateixa petició i va reclamar que s’inclogués la llengua a l’aplicació, i Revolut va contestar que traslladaria el suggeriment a l’equip “per a una consideració futura”. Aquesta darrera publicació va tenir un fort impacte a la xarxa social d’Elon Musk, on va superar les 180.000 visualitzacions i els 2.300 m’agrada, i el mateix Max Karpis hi va intervenir. En la seva resposta va recordar que hi ha més parlants de català com a primera llengua a la Unió Europea que de rus, malgrat que l’aplicació sí que ofereix suport en rus.
The Catalan people have pressured Revolut to add Catalan to the Revolut app, and won, sort of.— Max Karpis (@maxkarpis) February 16, 2026
It’s incredible, I haven’t seen anything like that before in Revolut’s history. Speaking of history, this is how it went, at least on X:
On Apr 1, 2020, @PepRodes started a thread… pic.twitter.com/wvbG3Tf3Oa
Una oferta de feina inesperada després de la darrera resposta de Revolut
El 12 de febrer del 2026, la companyia va rebre una nova petició. La resposta de Revolut va ser que no hi havia “plans immediats” per incorporar la llengua catalana a l’aplicació, però deixava la porta oberta a millorar l’accessibilitat del servei. La sorpresa va arribar dos dies després quan un altre usuari va compartir una captura de pantalla d’una oferta de feina de la financera per contractar un traductor per “ajudar a portar Revolut als nostres clients catalanoparlants”. El mateix inversor va compartir l’oferta a través del seu compte a la xarxa oficial i el tuit es va “estendre com la pólvora”. “Centenars de milers de visualitzacions, milers de “m’agrada” i centenars, si no milers, de republicacions i comentaris. No crec que Revolut pugui fer-se enrere ara. No quedaria bé. Els catalans ho esperen. Ostres, ho han aconseguit. És increïble”, conclou, i assegura que és “una gran victòria per a tothom”.
Explicacions sobre la foto amb estelades i opinions personals
Arran de l’impacte que ha tingut la publicació, amb centenars de “m’agrada” i milers de republicacions, Max Karpis ha volgut aclarir que la fotografia amb banderes independentistes per il·lustrar la publicació no té cap finalitat política. “No en sé res de política, ni de periodisme. La imatge només té finalitats il·lustratives”, ha afirmat. Així mateix, i davant el ressò mediàtic que han tingut els seus comentaris, l’inversor ha volgut deixar clar que ell no representa a Revolut. “Vull deixar clar que no represento Revolut. Les meves publicacions són 100% independents”, ha dit.