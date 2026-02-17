La movilización de la ciudadanía catalana ha logrado que Revolut tome acción para incluir el catalán en su aplicación. Este hecho ha sorprendido a Max Karpis, inversor de la financiera británica, quien ha evidenciado su fascinación en la red social X con la presión recibida para introducir la lengua catalana en la aplicación: «Es increíble, no había visto nada semejante en la historia de Revolut». «El pueblo catalán ha presionado para que Revolut esté en catalán y ha ganado», ha reconocido Karpis, quien ha detallado que la compañía busca un traductor para ayudar a llevar la compañía a los clientes catalanohablantes. Además del dominio específico para la versión en catalán, la oferta subraya que los candidatos deberán asegurar que los clientes catalanohablantes dispongan de un contenido que esté «focalizado y sea culturalmente relevante para el mercado catalán».

El inversor inicial de la financiera ha detallado paso a paso la cronología de esta presión para incluir el catalán. Todo comenzó el 1 de abril de 2020 cuando Josep Rodés inició un debate comparando el número de catalanohablantes, que cifraba en 3.529.127, con el de otras lenguas disponibles en la aplicación para defender que se añadiera el catalán. Pero aquella propuesta no obtuvo respuesta por parte de Revolut y el silencio de la compañía se prolongó durante más de cinco años. El 15 de diciembre de 2025, el periodista y promotor de la Alianza por la presencia digital del catalán Albert Cuesta preguntó directamente a la compañía si tenía previsto incluir el catalán en la aplicación, y la respuesta fue que “si se implementa, lo anunciaremos”.

El 1 de febrero de 2026, otro usuario hizo la misma petición y reclamó que se incluyera la lengua en la aplicación, y Revolut contestó que trasladaría la sugerencia al equipo “para una consideración futura”. Esta última publicación tuvo un fuerte impacto en la red social de Elon Musk, donde superó las 180.000 visualizaciones y los 2.300 me gusta, y el mismo Max Karpis intervino. En su respuesta recordó que hay más hablantes de catalán como primera lengua en la Unión Europea que de ruso, a pesar de que la aplicación sí ofrece soporte en ruso.

The Catalan people have pressured Revolut to add Catalan to the Revolut app, and won, sort of.



It’s incredible, I haven’t seen anything like that before in Revolut’s history. Speaking of history, this is how it went, at least on X:



On Apr 1, 2020, @PepRodes started a thread… pic.twitter.com/wvbG3Tf3Oa — Max Karpis (@maxkarpis) February 16, 2026

Una oferta de trabajo inesperada tras la última respuesta de Revolut

El 12 de febrero de 2026, la compañía recibió una nueva petición. La respuesta de Revolut fue que no había “planes inmediatos” para incorporar la lengua catalana en la aplicación, pero dejaba la puerta abierta a mejorar la accesibilidad del servicio. La sorpresa llegó dos días después cuando otro usuario compartió una captura de pantalla de una oferta de trabajo de la financiera para contratar un traductor para “ayudar a llevar Revolut a nuestros clientes catalanohablantes”. El mismo inversor compartió la oferta a través de su cuenta en la red oficial y el tuit se «extendió como la pólvora». «Cientos de miles de visualizaciones, miles de «me gusta» y cientos, si no miles, de republicaciones y comentarios. No creo que Revolut pueda echarse atrás ahora. No quedaría bien. Los catalanes lo esperan. Vaya, lo han logrado. Es increíble», concluye, y asegura que es «una gran victoria para todos».

Explicaciones sobre la foto con esteladas y opiniones personales

A raíz del impacto que ha tenido la publicación, con cientos de «me gusta» y miles de republicaciones, Max Karpis ha querido aclarar que la fotografía con banderas independentistas para ilustrar la publicación no tiene ninguna finalidad política. «No sé nada de política, ni de periodismo. La imagen solo tiene fines ilustrativos», ha afirmado. Asimismo, y ante el eco mediático que han tenido sus comentarios, el inversor ha querido dejar claro que él no representa a Revolut. «Quiero dejar claro que no represento a Revolut. Mis publicaciones son 100% independientes», ha dicho.