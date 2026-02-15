La compañía Natura ha dado más pasos adelante en el uso del catalán en su negocio en tres meses que los que había dado durante más de tres décadas, donde el idioma no fue una prioridad. Fundada en 1976 con el nombre de Zabriskie para, en 1992, adoptar el nombre actual y convertirse en una empresa de moda y artículos para el hogar, Natura ha tardado 33 años –contando desde el cambio de nombre– en etiquetar sus productos en catalán, y cumplir así con el Código de Consumo que se aprobó en 2010, y en disponer de una web en catalán, una decisión que Plataforma per la Llengua le pidió hace más de una década.

La compañía de ropa y complementos, que abrió su primera tienda en la calle Consell de Cent de Barcelona coincidiendo con el año en que los Juegos Olímpicos se celebraron en la capital catalana, ha iniciado este 2026 estrenando web en catalán. Así lo ha anunciado el Departamento de Política Lingüística a través de su cuenta oficial X, donde ha celebrado que «a partir de ahora comprar en línea también se podrá hacer en catalán, tal como se hace en los 40 establecimientos que tiene en Catalunya». Fuentes del Departamento han explicado a El Món que la respuesta de la empresa fue «positiva», y comenzó a aplicar los cambios tras un tiempo de gestiones con la Consejería.

🌱@Tiendas_Natura estrena web en llengua catalana. A partir d’ara comprar-hi en línia també es podrà fer en català, tal com es fa en els 40 establiments que té a Catalunya. Per mediació de Política Lingüística, la marca etiqueta en català des del 2025.

🔗https://t.co/QlMbiq3gsb pic.twitter.com/DtEuBB7Hoc — Política Lingüística (@llenguacatalana) January 24, 2026

La decisión se ha adoptado después de que el pasado mes de septiembre la compañía incluyera el catalán en las etiquetas y embalajes de sus productos. Pero la petición para que Natura disponga de web en catalán se remonta al año 2015. Hace una década, Plataforma per la Llengua envió una carta a Sergio Durany Herzig, fundador y administrador de Natura, para instarle a incluir el catalán en la web, ya que entonces solo estaba disponible en castellano e inglés. Además de esto, hace diez años también le exigió cumplir el Código de Consumo, aprobado en 2010, y etiquetar sus productos en catalán. Finalmente, la empresa ha dado un paso decidido por el catalán y por cumplir con la norma que obliga a las empresas que comercializan sus productos en Catalunya a incluir, como mínimo, la información esencial –composición, advertencias o instrucciones de uso– también en catalán.

Interior de una tienda de la empresa catalana de ropa femenina Brownie / Europa Press

Política Lingüística trabaja con una treintena de marcas del sector textil

Este es el primer éxito en el sector textil del Departamento de Política Lingüística este 2026, y llega después de un año 2025 en el que duplicaron las marcas de ropa que incorporaron el catalán en el etiquetado respecto al 2024. Fuentes del Departamento remarcaron a El Món que el 63% de las marcas de renombre identificadas ya han incluido el idioma catalán en sus etiquetas. Actualmente, de las 88 marcas incluidas en el proyecto, 55 ya etiquetan en catalán y cumplen con el Código de Consumo que se aprobó en 2010, pero aún hay 33 que todavía no lo cumplen. Las mismas fuentes de la Consejería detallaron a este diario que mantienen contacto con esta treintena de marcas, entre las cuales está la marca catalana de ropa de mujer Brownie y Koroshi, que confecciona piezas de ropa informal para hombres, mujeres y niños. Política Lingüística, por otro lado, también está en contacto con marcas que sigan el ejemplo de Natura y añadan el catalán a su página web después de incluir el catalán en el etiquetado.