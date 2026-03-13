El Departamento de Política Lingüística ha trabajado durante todo el año 2025 con más de doscientas empresas que operan en Cataluña para ampliar el uso del catalán y garantizar los derechos lingüísticos de los consumidores. Estos contactos han permitido que el catalán incremente su presencia en varios sectores como la restauración, la automoción, la moda, la logística o los electrodomésticos, entre otros. El trabajo del Departamento encabezado por el consejero Francesc Xavier Vila se ha traducido en que una cincuentena de compañías han incorporado el catalán en webs, aplicaciones móviles, manuales de uso de productos y servicios, etiquetado, menús, cajas de autocobro y otros canales de relación con el consumidor.

En cuanto a la restauración, la empresa de restauración Comess Group –gestora de Cantina Mariachi, Lizarran y Pomodoro, entre otras–; las pastelerías Dulzura Mía; la cadena de comida hawaiana Healthy Poké; La Andaluza; Oishii Ramen, y la franquicia Subway han seguido los pasos que las cadenas de comida rápida Burger King o McDonald’s dieron en el año 2024 e incorporaron el idioma a sus servicios digitales. En el sector automovilístico se ha producido un crecimiento exponencial. En el año 2016 ninguna empresa de la automoción ofrecía manuales en catalán, pero en solo nueve años se ha logrado que lo haga el 52%. Así, en los últimos meses, marcas como Audi, Citroën, DS, Hyundai, Jaguar, Kia, MG Motors, Nissan, Opel y Peugeot han publicado en catalán los manuales de sus vehículos y para el año 2026 se prevé que Fiat, Fiat Professional, Abarth, Lancia, Alfa Romeo y Jeep también den el paso y ofrezcan manuales en catalán.

En el campo de los electrodomésticos y otros productos electrónicos, Samsung y Cecotec han publicado manuales en lengua catalana. Mediamarkt, por su parte, ha estrenado en catalán los espacios web de sus marcas propias –Koenic, Ok., ISY y PEAQ–, y ha confirmado que «próximamente» también estarán disponibles en lengua catalana los manuales de uso de los productos de las cuatro marcas. En el ámbito informático Apple es el gran protagonista. La compañía de la manzana ha integrado el catalán en aplicaciones y servicios digitales, como Apple Books, Apple TV y el servicio de almacenamiento iCloud. ASUS, por su parte, continúa con la incorporación progresiva del catalán a los manuales de uso.

Interior de una tienda de la empresa catalana de ropa femenina Brownie / Europa Press

El catalán sigue ganando presencia en el sector de la moda

Por otro lado, la lengua catalana sigue ganando presencia en el etiquetado de las empresas de ropa con mayor implantación en Cataluña y, de hecho, según confirmaron fuentes de la consejería hace unos meses a El Món, el 63% de las marcas de renombre identificadas ya han incluido la lengua catalana en sus etiquetas. En el año 2025, según detallaron entonces, se duplicaron las marcas que han incorporado el catalán en el etiquetado respecto a 2024. De esta manera, firmas como Abercrombie&Fitch, Ecoalf, Florència, GillyHick’s, Hollister, Levi’s, Mayoral, MS Mode, Natura, Obaïbi, Okaïdi, Salsa Jeans y Scalpers han incorporado el idioma en las etiquetas textiles.

Las fuentes del Departamento también remarcaron que de las 88 marcas incluidas en el proyecto, 55 ya etiquetan en catalán y cumplen con el Código de Consumo que se aprobó en el año 2010. Pero hay 33 que todavía no lo cumplen como Brownie y Koroshi, con quienes el departament está en contacto para incluir la lengua en el etiquetado. Por otro lado, Natura y Parfois ya ofrecen el servicio en catalán en sus canales de compras en línea. En este sentido, el Departamento de Política Lingüística detalla que ha recibido la confirmación de que Zeeman tendrá web de venta en catalán a disposición de los consumidores el segundo semestre de 2026.

Otros campos donde el catalán ha aumentado su presencia

Respecto a la logística y paquetería, Ontime y Paack han introducido el catalán en la web y en las aplicaciones digitales. En el ámbito deportivo, empresas de gimnasios como Club Metropolitan y Brooklyn Fitboxing, han puesto a disposición del consumidor una versión en catalán de la web y, por otro lado, han avanzado en la incorporación del idioma en sus servicios. En cuanto a los seguros, la compañía Generali ha recuperado la web en catalán y AXA ya dispone de aplicación móvil en este idioma. Además, en el horizonte hay una versión catalana de la web de Kutxabank y Revolut ha anunciado que dispondrá de web y aplicación en catalán el primer semestre de 2027. Finalmente, Política Lingüística ha logrado que el Hospital Viamed de Tarragona disponga de web en catalán o eDreams incorpore el idioma en su portal de viajes. También se ha ampliado la presencia de la lengua en la web y en el etiquetado de la empresa de helados La Menorquina; en la web de material de juego infantil Jovi; en la de la firma de zapatos Ohne Project y en la empresa de servicios domésticos y asistenciales Maidin Barcelona.