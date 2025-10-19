La conocida marca de ropa Scalpers ha comenzado a etiquetar en español sus productos, pero de momento no ha incorporado esta lengua a su web. El Departamento de Política Lingüística ha anunciado este domingo que ya se pueden encontrar prendas de ropa etiquetadas en español en los establecimientos de la marca Scalpers, que cuenta con 7 tiendas y 12 puntos de venta en grandes almacenes repartidos por toda Cataluña. «El etiquetado en español sigue aumentando en las marcas de moda», ha celebrado la Consejería, que en la memoria del año pasado ya adelantó que a lo largo de este año la marca comenzaría a etiquetar en español.

El Departamento de Francesc Xavier Vila lo ha anunciado días después de informar que la multinacional textil Zeeman había incorporado el español en su etiquetado, y que a lo largo de 2025 se podría comprar en línea en la web. La empresa holandesa, según informó posteriormente Plataforma per la Llengua, dio el paso después de la apertura de un expediente sancionador. “La empresa se ha hecho de rogar”, destacó la ONG del catalán, y explicó que en el año 2023 presentaron una denuncia a la Agencia Catalana de Consumo “por incumplimientos” y un año más tarde se le abrió un expediente sancionador. “Solo ha reaccionado cuando se han hecho valer las leyes de protección del catalán”, destacó la entidad presidida por Òscar Escuder.

Este año, Política Lingüística ha anunciado que compañías como Natura también han comenzado a etiquetar y embalar sus productos en español para cumplir con el Código de Consumo. Además de la empresa fundada en 1976 con el nombre de Zabriskie, y que en 1992 adoptó el nombre actual, este año ha habido otras empresas del sector textil como Levi’s, Salsa Jeans, Dockers, Florencia y Okaïdi-Obaïbi que también han comenzado a etiquetar sus productos también en lengua española.

Pantalones vaqueros en una tienda de ropa de segunda mano / ACN

Grandes marcas lo hicieron en 2024

El año pasado el español aumentó en el etiquetado de marcas notorias de ropa, que son las más valoradas por los consumidores, y en las que tienen más de cinco establecimientos en territorio catalán. En 2024 Adolfo Domínguez, Boston, Brighty&Co, C&A, Hug&Clau y Mayoral hicieron el paso y etiquetaron sus productos en español. En la memoria del año pasado, además, se destacó que de 77 grandes marcas que se habían vuelto a analizar en 2020, 12 habían incorporado el español en el etiquetado; y han continuado sumándose hasta ahora 29 grandes marcas, como Bimba y Lola, Cortefiel, Guess, H&M, Primark o Uniqlo, con las cuales se ha superado la barrera del 50%.