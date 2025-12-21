Abercrombie & Fitch, la compañía de moda estadounidense dirigida por Mike Jeffries que abrió su primera tienda en Barcelona en el año 2020, ha comenzado a etiquetar en catalán. Además de las prendas de la matriz, la compañía también ha decidido incluir el catalán en dos de las cuatro marcas que opera: Hollister y Gilly Hicks. El Departamento de Política Lingüística ha hecho el anuncio a través de su cuenta en la red social X, donde también ha explicado que la compañía holandesa MS Mode ha comenzado a etiquetar sus prendas en catalán en las últimas semanas. Con la incorporación de estas cuatro marcas, según destaca la Consejería, el 63% de las marcas de renombre identificadas han incluido el catalán, un hito que llega un año después de superar el 50%.

Este 2025, y según han detallado fuentes del Departamento del consejero Francesc Xavier Vila a El Món, 13 grandes marcas han comenzado a etiquetar en catalán. Además de estas tres, se han sumado EcoAlf, Florencia, Hollister, Levi’s, Natura, Obaïbi, Okaïdi, Parfois, Salsa Jeans y Scalpers. Asimismo, las mismas fuentes han explicado que en el programa Emmarca’t para fomentar el uso del catalán en grandes marcas hay incluidas 88 compañías de moda. Entre 2020 y 2025, según los datos facilitados por fuentes de Política Lingüística, ya hay 55 de estas que se han sumado a etiquetar sus prendas en catalán y 33 aún no lo han hecho. Con todo, la Consejería está «en contacto» con estas marcas para que comiencen a etiquetar en catalán.

Política Lingüística duplica el número de marcas respecto al año pasado

Con estos datos, el Departamento ha logrado casi duplicar el número de marcas de moda que han incluido el catalán en las etiquetas de sus productos respecto al año pasado, pasando de 7 a 13 compañías de moda. Concretamente, en el año 2024 se logró la incorporación de la lengua catalana en las etiquetas de siete marcas: Adolfo Domínguez, Boston, Brighty&Co, C&A, Hug&Clau, Mayoral y Zeeman. A lo largo de estos años otras marcas de renombre como Bimba y Lola, Cortefiel, Guess, H&M, Primark o Uniqlo, entre otras, también han añadido el catalán en su etiquetado.