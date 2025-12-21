Abercrombie & Fitch, la companyia de moda nord-americana dirigida per Mike Jeffries que va obrir la seva primera botiga a Barcelona l’any 2020, ha començat a etiquetar en català. A banda de les peces de roba de la matriu, la companyia també ha decidit incloure el català en dues de les quatre marques que opera: Hollister i Gilly Hicks. El Departament de Política Lingüística ha fet l’anuncia a través del seu compte de la xarxa social X, on també ha explicat que la companyia holandesa MS Mode ha començat a etiquetar les seves peces de roba en català en les darreres setmanes. Amb la incorporació d’aquestes quatre marques, segons subratlla la Conselleria, el 63% de les marques de renom identificades han inclòs el català, una fita que arriba un any després de superar el 50%.
Aquest 2025, i segons han detallat fonts del Departament del conseller Francesc Xavier Vila a El Món, 13 grans marques han començat a etiquetar en català. A banda d’aquestes tres, s’hi han sumat EcoAlf, Florencia, Hollister, Levi’s, Natura, Obaïbi, Okaïdi, Parfois, Salsa Jeans i Scalpers. Així mateix, les mateixes fonts han explicat que en el programa Emmarca’t per fomentar l’ús de la llengua catalana en grans marques hi ha incloses 88 companyies de moda. Entre 2020 i 2025, segons les dades facilitades per fonts de Política Lingüística, hi ha 55 d’aquestes ja s’han sumat a etiquetar les seves peces en català i 33 encara no ho han fet. Amb tot, la Conselleria està “en contacte” amb aquestes marques perquè comencin a etiquetar en català.
Política Lingüística duplica el nombre de marques respecte de l’any passat
Amb aquestes dades, el Departament ha aconseguit gairebé duplicar el nombre de marques de moda que han inclòs el català a les etiquetes dels seus productes respecte de l’any passat, passat de 7 a 13 companyies de moda. Concretament, l’any 2024 es va aconseguir la incorporació de la llengua catalana en les etiquetes de set marques: Adolfo Domínguez, Boston, Brighty&Co, C&A, Hug&Clau, Mayoral i Zeeman. Al llarg d’aquests anys altres marques de renom com Bimba y Lola, Cortefiel, Guess, H&M, Primark o Uniqlo, entre altres, també han afegit el català en el seu etiquetatge.