La coneguda marca de roba Scalpers ha començat a etiquetar en català els seus productes, però de moment no ha incorporat aquesta llengua al seu web. El Departament de Política Lingüística ha anunciat aquest diumenge que ja es poden trobar peces de roba etiquetades en català als establiments de la marca Scalpers, que compta amb 7 botigues i 12 punts de venda en grans magatzems repartits arreu de Catalunya. “L’etiquetatge en català continua augmentant en les marques de moda”, ha celebrat la Conselleria, que en la memòria de l’any passat ja va avançar que al llarg d’aquest any la marca començaria a etiquetar en català.
Ja pots trobar peces de roba etiquetades en català als establiments d’Scalpers. La marca té 7 botigues i 12 punts de venda en grans magatzems a Catalunya.— Política Lingüística (@llenguacatalana) October 19, 2025
👔 L’etiquetatge en català continua augmentant en les marques de moda. pic.twitter.com/7Q10PRzrhF
El Departament de Francesc Xavier Vila ho ha anunciat dies després d’informar que la multinacional tèxtil Zeeman havia incorporat el català en el seu etiquetatge, i que al llarg del 2025 es podria comparar en línia al web. L’empresa holandesa, segons va informar posteriorment Plataforma per la Llengua, va fer el pas després que de l’obertura d’un expedient sancionador. “L’empresa s’ha fet pregar”, va remarcar l’ONG del català, i va explicar que l’any 2023 van presentar una denúncia a l’Agència Catalana de Consum “per incompliments” i un any més tard se li va obrir un expedient sancionador. “Només ha reaccionat quan s’han fet valdre les lleis de protecció del català”, va remarcar l’entitat presidida per Òscar Escuder.
Enguany, Política Lingüística ha anunciat que companyies com Natura també ha començat a etiquetar i embalar els seus productes en català per complir el Codi de Consum. A banda de l’empresa fundada l’any 1976 amb el nom de Zabriskie, i que l’any 1992 va adoptar el nom actual, aquest any hi ha hagut altres empreses del sector tèxtil com Levi’s, Salsa Jeans, Dockers, Florencia i Okaïdi-Obaïbi que també han començat a etiquetar els seus productes també en llengua catalana.
Grans marques ho van fer l’any 2024
L’any passat el català va augmentar en l’etiquetatge de marques notòries de roba, que són les més ben valorades pels consumidors, i en les que tenen més de cinc establiments en territori català. El 2024 Adolfo Domínguez, Boston, Brighty&Co, C&A, Hug&Clau i Mayoral van fer el pas i van etiquetar els seus productes en català. En la memòria de l’any passat, a més, es va remarcar que de 77 grans marques que s’havien tornat a analitzar el 2020, 12 tenien havien incorporat el català a l’etiquetatge; i han continuat sumant-s’hi fins ara 29 grans marques, com ara Bimba y Lola, Cortefiel, Guess, H&M, Primark o Uniqlo, amb les quals s’ha superat la barrera del 50%.