La marca de roba sostenible Ecoalf va incorporar recentment el català a l’etiquetatge després que s’iniciés un expedient sancionador arran d’una denúncia de Plataforma per la Llengua, que ja l’any 2021 havia instat l’empresa fundada per un madrileny a incloure la llengua catalana en les etiquetes de les seves peces de roba. Ara, l’ONG del català vol fer un pas més en el sector tèxtil sostenible i ha fixat l’atenció en quatre marques: l’empresa de moda basca Skfk (Skunkfunk), la barcelonina Thinking Mu, la marca valenciana de bosses sostenibles Canussa i també la nord-americana Patagonia.
L’objectiu que s’ha fixat l’entitat que presideix Òscar Escuder és que aquestes quatre empreses que operen en territoris de parla catalana incorporin la llengua en els seus productes. L’entitat denuncia que aquestes empreses “no tenen en compte la llengua” ni al web ni a les xarxes socials ni tampoc a l’etiquetatge, un fet que, segons remarca Plataforma per la Llengua, “vulnera el Codi de consum de Catalunya”.
En aquest sentit, l’entitat detalla que, a inicis de setembre, va posar-se en contacte amb una cinquantena més d’empreses del sector perquè incloguessin el català. “Cal tenir en compte que el Codi de Consum de Catalunya obliga que les dades d’etiquetatge, instruccions, embalatges i manuals dels productes distribuïts a Catalunya siguin, com a mínim, en català”, recorda l’entitat.
Sis anys treballant per impulsar l’etiquetatge en català
Plataforma per la Llengua treballa, des de fa uns sis anys, per normalitzar el català a la gran indústria del sector tèxtil i ja ha aconseguit que deixi de ser residual. De fet, actualment gairebé el 80% del tèxtil que es factura a Catalunya ja està etiquetat en català, i compleix així amb el Codi de Consum aprovat l’any 2010. Aquest percentatge s’ha aconseguit gràcies al fet que grans marques o grups tèxtils han inclòs el català en les etiquetes dels seus productes. És el cas del grup Inditex, que ho va fer la primavera del 2019 a instàncies de Plataforma per la Llengua. Així, des d’aleshores la roba i productes de Zara, Zara Home, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Massimo Dutti, Oysho, Lefties i Uterqüe estan etiquetades en català.
Calzedonia és un altre grup que també ha fet el pas i les quatre marques que té –Calzedonia, Intimissimi, Tezenis i Falconeri– etiqueten en català. Durant aquests anys s’hi han anat sumant altres marques com Macson, Custo Barcelona, Mango, Bobo Choses, Bóboli, Punto Blanco, Punto Roma, Desigual, Diesel, Pepe Jeans, Guess, Canada House, Tinny Cotons, Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield, Women’secret, H&M, Primark, Levis Strauss, Venca, SystemAction, Uniqlo, i Bimba y Lola. Les darreres grans marques a incloure el català en l’etiquetatge a instàncies de Plataforma per la Llengua van ser Zeeman, aquest octubre, i l’anteriorment esmentada Ecoalf. Un altre cas és el de la companyia Natura, fundada a Barcelona, que ha trigat 30 anys a fer el pas tot i que fa una dècada Plataforma per la Llengua ja li ho va demanar.