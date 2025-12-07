Per què en català no has de dir “nadalenc”: aquesta és la fórmula correcta

El lingüista i professor emèrit de la Universitat de les Illes Balears Gabriel Bibiloni alerta que, en català, no s’ha de fer servei l’adjectiu nadalenc perquè és una còpia moderna de la paraula navideño. “El mot nadalenc no apareix a cap diccionari català del segle XIX, i ja no diguem dels anteriors. És un mot modern, còpia de navideño. El primer diccionari que registra el mot espanyol és del 1734 (RAE). Dos-cents anys abans”, explica Bibiloni en un fil a la xarxa social X.
Segons el lingüista, en castellà té tot el sentit del món la paraula navideño, ja que el sufix eño és molt habitual i els permet crear tota mena d’expressions com fiestas navideñas, mercado navideño, decoración navideña, arbol navideño, dulces navideños o cena navideña. En català, el sufix eny no és gaire habitual i “només apareix en alguns hispanismes”, és a dir, gentilicis del món hispànic com caribeny, extremeny, hondureny, madrileny, nicaragüeny, gibraltareny. I un cas insòlit, alzireny, també castellanitzant.
L’alternativa correcta en català
El que sí que és més comú és el sufix enc, “altament productiu”, diu Bibiloni, com artanenc, ciutadellenc, ebrenc, eivissenc, estiuenc, grisenc, primerenc. Així sembla lògic utilitzar la fórmula nadalenc per fer referència a tot allò relacionat amb Nadal, un punt de vista que el lingüista rebutja. “En català sempre hem dit festes de Nadal, mercat de Nadal, decoració de Nadal, arbre de Nadal, sopar de Nadal, i una munió de coses de Nadal. Heus ací, però, que si els veïns tenen navideño, nosaltres no podem viure sense un adjectiu equivalent”, lamenta.
Així, Bibiloni reclama tornar a les arrels. “Si volem descastellanitzar la llengua (ja sé que molts no hi tenen gens d’interès) hauríem de prescindir de nadalenc i dir sempre de Nadal. Bé, podríem salvar algun ús molt particular, com quan diem ‘ja es respira un ambient molt nadalenc’”.
