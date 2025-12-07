¿Por qué en catalán no debes decir «nadalenc»: esta es la fórmula correcta

El lingüista y profesor emérito de la Universidad de las Islas Baleares Gabriel Bibiloni alerta que, en catalán, no se debe usar el adjetivo nadalenc porque es una copia moderna de la palabra navideño. “La palabra nadalenc no aparece en ningún diccionario catalán del siglo XIX, y ya ni digamos de los anteriores. Es una palabra moderna, copia de navideño. El primer diccionario que registra la palabra española es del 1734 (RAE). Doscientos años antes”, explica Bibiloni en un hilo en la red social X.

Según el lingüista, en castellano tiene todo el sentido del mundo la palabra navideño, ya que el sufijo eño es muy habitual y les permite crear todo tipo de expresiones como fiestas navideñas, mercado navideño, decoración navideña, árbol navideño, dulces navideños o cena navideña. En catalán, el sufijo eny no es muy habitual y “solo aparece en algunos hispanismos”, es decir, gentilicios del mundo hispánico como caribeño, extremeño, hondureño, madrileño, nicaragüense, gibraltareño. Y un caso insólito, alzireño, también castellanizante.

La alternativa correcta en catalán

Lo que sí es más común es el sufijo enc, “altamente productivo”, dice Bibiloni, como artenense, ciudadelense, ebrense, ibicenco, estivense, grisense, primerense. Así parece lógico utilizar la fórmula nadalenc para hacer referencia a todo lo relacionado con Navidad, un punto de vista que el lingüista rechaza. “En catalán siempre hemos dicho festes de Nadal, mercat de Nadal, decoració de Nadal, arbre de Nadal, sopar de Nadal, y una multitud de cosas de Nadal. He aquí, sin embargo, que si los vecinos tienen navideño, nosotros no podemos vivir sin un adjetivo equivalente”, lamenta.

Así, Bibiloni reclama volver a las raíces. “Si queremos descastellanizar la lengua (ya sé que muchos no tienen ningún interés) deberíamos prescindir de nadalenc y decir siempre de Nadal. Bueno, podríamos salvar algún uso muy particular, como cuando decimos ‘ya se respira un ambiente muy nadalenc’”.