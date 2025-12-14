Como una tradición más de las fiestas de Navidad, que no navideñas, vuelven a emerger las dudas sobre si debemos decir ‘Navidad’ o ‘la Navidad’ o ‘las Navidades’. El lingüista y profesor emérito de la Universidad de las Islas Baleares Gabriel Bibiloni da las claves en un hilo publicado en la red social X, antes Twitter, donde evidencia que la lengua hablada genuina no dice «la Navidad» sino «Navidad» sin artículo. Por ejemplo, se debe decir «se acerca Navidad», «Navidad es una gran fiesta» o «Me gusta Navidad», pero nunca utilizar el artículo en estas expresiones.

Bibiloni remarca, en este sentido, que la Navidad «interfiere en el catalán hablado y sobre todo en el escrito» y lamenta que muchas veces se emplea el término incorrecto «la Navidad«, que solo se puede usar en una excepción. Así, el lingüista expone que «Navidad» va con el artículo «cuando lleva una determinación» como, por ejemplo, cuando hacemos referencia a «la Navidad de mi infancia». «Y en el mismo caso puede ir en plural: ‘las Navidades que juntos hemos vivido'», concluye.

Cuestiona el libro de estilo de la CCMA

Por otro lado, Gabriel Bibiloni expone que el Es a dir, el libro de estilo de la CCMA, «se ha sacado de la manga» una extraña «norma». Esta norma establece que el término Navidad va «generalmente» sin artículo, pero añade que «lleva siempre artículo cuando está determinado» –La gran nevada de la Navidad de 1962– y puede llevarlo también cuando hace de sujeto o de complemento directo (con un valor conceptual más que temporal). Esta segunda excepción la ejemplifica con dos frases: «No me gusta la Navidad / Hay que repensar la Navidad». Para defender esta entrada, el libro de estilo dice que se puede obtener más información en el punto 31.2.4e de la Gramática de la lengua catalana (GIEC). «Pero la GIEC no dice nada de esto», concluye Bibiloni. En efecto, el punto mencionado por el libro de estilo solo dice que se puede usar «la Navidad» en el caso de determinación como el mismo profesor expone y pone el ejemplo de «la Navidad siguiente ya no quisieron asistir a la cena familiar».

«Fabra también erraba»

El lingüista no se detiene aquí en su explicación y dice que la última versión de la ficha del Optimot «da una orientación bastante acertada» sin rechazar completamente ‘la Navidad'». «Cuando estas denominaciones no se usan estrictamente como expresiones temporales, preferentemente se introducen también sin artículo», expone el servicio de consultas lingüísticas que ofrece el Departamento de Política Lingüística de la Generalitat. «¿Por qué no lo rechaza completamente? Vamos al DIEC», dice en alusión al «preferentemente» que usa el Optimot.

El Diccionario de la lengua catalana del Instituto de Estudios Catalanes (DIEC) explica que Navidad puede referirse a la fiesta cristiana en la que se celebra el nacimiento de Jesucristo, y pone esta frase de ejemplo: Hemos pasado muchas navidades juntos, o la frase hecha «por Navidad cada oveja a su corral», una expresión que, según el diccionario, sirve para «indicar que la Navidad se debe pasar en familia». Es importante notar que en la definición usa el artículo y, en este sentido, el profesor emérito dice que «esto ya viene del diccionario Fabra» de 1932 porque, según constata, la redacción es «casi la misma». «Y es que Fabra también erraba, como todo humano. O la lengua escrita de su tiempo ya iba un poco perdida», concluye el lingüista. En definitiva, en catalán correcto, se debe decir ahora viene Navidad; ni viene la Navidad ni vienen las Navidades.