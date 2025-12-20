Falta menos de una semana para Navidad y el ambiente festivo ya se respira en los pueblos y ciudades de Cataluña. Las calles adornadas, los paisajes del Pirineo blanqueados, y las casas engalanadas con el árbol de Navidad, el belén y el tronco vuelven a convertirse en los protagonistas de fin de año. Uno de los pueblos de Cataluña que más engalanan sus calles es Mura, un pequeño municipio situado en la comarca del Bages. Según los últimos datos censales recogidos en el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), en Mura viven solo 232 personas durante el año, aunque durante esta época se convierte en un pueblo más concurrido por el turismo. El motivo es sencillo: la fiesta del tronco de Mura.

Desde el seis de diciembre hasta el seis de enero, el pueblo del Bages se convierte en un museo viviente de troncos. Tal como explican desde el Ayuntamiento a través de su página web, se trata de una exposición abierta en la que participan todos los vecinos del municipio: «Participamos toda la comunidad y cada uno tiene sus tiempos, así que se van presentando cuando quieren», remarcan desde el consistorio. Durante todo el mes, los vecinos de Mura exponen sus troncos por las calles del municipio, engalanando toda la villa. Además, durante los fines de semana de diciembre, también se reparten por el pueblo diversas paraditas de productos artesanales. Este es el último fin de semana en el que se puede disfrutar de las paradas de artesanos, que estarán activas hasta el domingo 21 de diciembre.

Vista panorámica del pueblo de Mura, en el Bages / Credit Commons

Abrir Mura a Cataluña

Desde el Ayuntamiento de Mura también organizan varios desplazamientos para poder descubrir la feria de los troncos que organizan cada año. En concreto, disponen de dos líneas de autobús para viajar hasta Mura. En primer lugar, un servicio que conecta Terrassa (Vallès Occidental) y el municipio del Bages pasando por el Coll d’Estenalles. Estos autobuses funcionan todos los sábados, domingos y festivos -excepto el día de Navidad y el día de Reyes- tres veces al día. Saliendo de Terrassa, los autobuses salen a las 9.40 horas de la mañana, a las 14.40 horas del mediodía y a las 16.40 horas de la tarde. En segundo lugar, también se puede viajar hasta Mura desde Manresa, con la línea que conecta con los municipios de Sant Fruitós del Bages, Navarcles y Talamanca. El primer autobús sale a las diez menos cuarto de la mañana, el segundo a la una del mediodía, y el tercero a las seis y media de la tarde.

Para las personas que prefieren desplazarse hasta la feria de los troncos con vehículo privado, desde el consistorio de la villa recuerdan que se han habilitado aparcamientos en torno al pueblo, a 10 y 15 minutos a pie. Piden, sin embargo, ser previsores y evitar las horas punta. También remarcan que está prohibido pernoctar con autocaravanas y furgonetas en las zonas de aparcamiento habilitadas. Desde el Ayuntamiento de Mura quieren abrir su celebración a todos los curiosos que la quieran descubrir, pero piden que todos los que se desplacen lo hagan con respeto, siendo cuidadosos con el entorno, el pueblo y los vecinos.