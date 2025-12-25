Se acaba el año, pero aún queda un último fin de semana este 2025 para disfrutar de la belleza de los pueblos de Cataluña. Y más, un fin de semana en el que la mayoría de las familias disfrutan de unos días de vacaciones tras el maratón de comidas familiares que caracteriza la Navidad. Uno de los mejores destinos para visitar en esta recta final del año es Tavertet, un pequeño municipio de la comarca de Osona con un encanto único, ya que está completamente rodeado de naturaleza. De hecho, hasta mediados del siglo pasado, este pueblo estaba aislado y no tenía ninguna carretera que permitiera acceder, motivo por el cual el encanto que se conserva en Tavertet es muy especial.

Según los datos censales de 2024 -los últimos de los cuales se dispone- del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat), en Tavertet viven solo 128 personas. A pesar de que vive poca gente, es un municipio que ha crecido bastante en los últimos veinte años, especialmente con personas de otros puntos de Cataluña que han querido construirse una casa allí. Algunos para vivir, otros como segunda residencia. Ahora bien, el pueblo todavía mantiene mucho el equilibrio entre las construcciones arquitectónicas más antiguas, que datan del 1700, y las más modernas. Su singularidad paisajística también ha convertido Tavertet en un espacio muy aclamado por el turismo local, que aprovecha los fines de semana para hacer escapadas a pueblos del país.

Un paraíso para los amantes de la naturaleza

Tavertet es un pueblo que muchas personas utilizan como punto de partida para realizar actividades de senderismo, ya que la enorme cantidad de caminos que lo rodean ofrece muchas excursiones y paseos, aptos para todos los niveles de experiencia. Además, teniendo en cuenta que la naturaleza está situada prácticamente al lado del núcleo urbano del pueblo, es ideal para convertirlo en un campamento base. También es una zona con muchos saltos de agua espectaculares, ya que los torrentes que bajan del conjunto montañoso del Collsacabra, al llegar a los acantilados, dejan cascadas impresionantes. Los más cercanos al pueblo son los saltos del Noguer y del Molí Bernat, en el barranco de Bala. Siguiendo la sierra, también encontramos más adelante la Cua de Cavall, en el torrente del Avenc; y el Salt del Sallent, bastante cerca de Rupit i Pruit. De hecho, Tavertet es un pueblo que se puede visitar el mismo día que Rupit, el cual es considerado como uno de los pueblos más bonitos y con más encanto del mundo.