S’acaba l’any, però encara queda un últim cap de setmana aquest 2025 per gaudir de la bellesa dels pobles de Catalunya. I més, un cap de setmana en què la majoria de famílies gaudeixen d’uns dies de vacances després de la marató d’àpats familiars que caracteritza Nadal. Un dels millors destins per visitar aquesta recta final de l’any és Tavertet, un petit municipi de la comarca d’Osona amb un encant únic, ja que està completament envoltat de natura. De fet, fins a mitjans del segle passat, aquesta vila estava aïllada i no tenia cap carretera que hi permetés accedir, motiu pel qual l’encant que es conserva a Tavertet és molt especial.
Segons les dades censals de 2024 -les últimes de les quals es disposa- de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), a Tavertet hi viuen només 128 persones. Malgrat que hi viu poca gent, és un municipi que ha crescut força en els darrers vint anys, especialment amb persones d’altres punts de Catalunya que s’hi han volgut construir una casa. Alguns per viure-hi, altres com a segona residència. Ara bé, el poble encara manté molt l’equilibri entre les construccions arquitectòniques més antigues, que daten del 1700, i les més modernes. La seva singularitat paisatgística també ha convertit Tavertet en un espai molt aclamat pel turisme local, el qual aprofita els caps de setmana per fer escapades a pobles del país.
Un paradís per als amants de la natura
Tavertet és un poble que moltes persones utilitzen com a punt de partida per a fer activitats de senderisme, ja que l’enorme quantitat de camins que l’envolten ofereixen moltes excursions i passejades, aptes per a tots els nivells d’expertesa. A part, tenint en compte que la natura està situada pràcticament al costat del nucli urbà del poble, és ideal per convertir-ho en un camp base. També és una zona amb molts salts d’aigua espectaculars, ja que els torrents que baixen del conjunt muntanyós del Collsacabra, en arribar als singles, deixen cascades impressionants. Els més propers al poble són els salts del Noguer i del Molí Bernat, al sot de Bala. Seguint la cinglera, també trobem més endavant la Cua de Cavall, al torrent de l’Avenc; i el Salt del Sallent, força a prop de Rupit i Pruit. De fet, Tavertet és un poble que es pot visitar el mateix dia que Rupit, el qual és considerat com un dels pobles més bonics i amb més encant del món.