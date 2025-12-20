Falta menys d’una setmana per Nadal i l’ambient festiu ja es respira als pobles i ciutats de Catalunya. Els carrers guarnits, els paisatges del Pirineu emblanquinats, i les cases engalanades amb l’arbre de Nadal, el pessebre i el tió tornen a convertir-se en els protagonistes de final d’any. Un dels pobles de Catalunya que engalanen més els seus carrers és Mura, un petit municipi situat a la comarca del Bages. Segons les darreres dades censals recollides a l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), a Mura hi viuen només 232 persones durant l’any, malgrat que durant aquesta època es converteix en un poble més concorregut pel turisme. El motiu és senzill: la festa del tió de Mura.
Des del sis de desembre fins al sis de gener, el poble del Bages es converteix en un museu vivent de tions. Tal com expliquen des de l’Ajuntament a través de la seva pàgina web, es tracta d’una exposició oberta on participen tots els veïns del municipi: “Participem tota la comunitat i cadascú té els seus tempos, així que es van presentant quan volen”, remarquen des del consistori. Durant tot el mes, els veïns de Mura exposen els seus tions pels carrers del municipi, engalanant tota la vila. A banda, durant els caps de setmana de desembre, també es reparteixen pel poble diverses paradetes de productes artesanals. Aquest és l’últim cap de setmana en què es pot gaudir de les parades d’artesans, que estaran en actiu fins al diumenge 21 de desembre.
Obrir Mura a Catalunya
Des de l’Ajuntament de Mura també organitzen diversos desplaçaments per poder descobrir la fira dels tions que organitzen cada any. En concret, disposen de dues línies d’autobús per viatjar fins a Mura. En primer lloc, un servei que connecta Terrassa (Vallès Occidental) i el municipi del Bages passant pel Coll d’Estenalles. Aquests busos funcionen tots els dissabtes, diumenges i festius -excepte el dia de Nadal i el dia de Reis- tres cops al dia. Sortint de Terrassa, els busos surten a les 9.40 hores del matí, a les 14.40 hores del migdia i a les 16.40 hores de la tarda. En segon lloc, també es pot viatjar fins a Mura des de Manresa, amb la línia que connecta amb els municipis de Sant Fruitós del Bages, Navarcles i Talamanca. El primer bus surt a tres quarts de deu del matí, el segon a la una del migdia, i el tercer a dos quarts de set de la tarda.
Per a les persones que prefereixen desplaçar-se fins a la fira dels tions amb vehicle privat, des del consistori de la vila recorden que s’han habilitat aparcaments entorn del poble, a 10 i 15 minuts a peu. Demanen, però, ser previsors i evitar les hores punta. També remarquen que està prohibit pernoctar amb autocaravanes i furgonetes en les zones d’aparcament habilitades. Des de l’Ajuntament de Mura volen obrir la seva celebració a tots els curiosos que la vulguin descobrir, però demanen que tothom que s’hi desplaci ho faci amb respecte, sent curós amb l’entorn, el poble i els veïns.