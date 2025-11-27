L’ús habitual del català cau a gairebé tot el país

El català es parla menys. Aquesta és una realitat que ja havien posat de manifest diversos estudis i anàlisis en els darrers temps, però que aquest dijous s’han vist refrendades amb les dades territorialitzades de l’Enquesta d’Usos Lingüístics de la Població 2023 que han fet públiques l’Institut d’Estadística de Catalunya (IEC) i el Departament de Política Lingüística. Si l’informe general ja apuntava que el català és la llengua habitual de menys d’un terç de la població, una xifra que no es registrava des de fa 20 anys, els resultats per regions indiquen que l’ús habitual de la llengua cau pràcticament de manera generalitzada arreu del país.
En termes generals, només el 32,6% dels ciutadans de Catalunya que fa servir el català per sobre de cap altre idioma, 3,5 punts menys que el 2018, mentre que els qui tenen el castellà com a llengua habitual són el 46,5%, dos punts menys. Si entrem en el desglossament de les dades per territoris, analitzat per l’Agència Catalana de Notícies (ACN), podem comprovar que només les comarques centrals registren el mateix percentatge que en l’enquesta anterior, d’ara fa gairebé vuit anys, amb un 59,6%.
La resta de regions pateixen davallades que són especialment sagnants en punts com les comarques gironines, que passen del 54,1% al 45% d’ús habitual del català, o l’Alt Pirineu i Aran, que van del 58,8% al 50,5%. Les Terres de l’Ebre, les Comarques Centrals, Ponent i l’Alt Pirineu són els únics territoris que superen aquest llindar del 50%. A l’altre extrem, se situa l’Àrea Metropolitana, amb la llengua per sota del 25%, però amb significatives diferències internes.
Rànquing amb davallades importants
Així doncs, les Terres de l’Ebre continuen sent el territori amb més ús habitual del català, però el percentatge cau sis punts entre el 2018 i el 2023, del 72,2% al 66,8%, just dos de cada tres residents. Les Comarques Centrals es mantenen al segon lloc del rànquing (59,6%), per sobre de Ponent, que cau sis punts fins al 51,1%, i de l’Alt Pirineu i Aran, que pateix el segon retrocés més gran del país.