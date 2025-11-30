La marca de ropa sostenible Ecoalf incorporó recientemente el catalán en el etiquetado después de que se iniciara un expediente sancionador a raíz de una denuncia de Plataforma per la Llengua, que ya en el año 2021 había instado a la empresa fundada por un madrileño a incluir la lengua catalana en las etiquetas de sus prendas de ropa. Ahora, la ONG del catalán quiere dar un paso más en el sector textil sostenible y ha fijado la atención en cuatro marcas: la empresa de moda vasca Skfk (Skunkfunk), la barcelonesa Thinking Mu, la marca valenciana de bolsos sostenibles Canussa y también la estadounidense Patagonia.

El objetivo que se ha fijado la entidad que preside Òscar Escuder es que estas cuatro empresas que operan en territorios de habla catalana incorporen la lengua en sus productos. La entidad denuncia que estas empresas “no tienen en cuenta la lengua” ni en la web ni en las redes sociales ni tampoco en el etiquetado, un hecho que, según remarca Plataforma per la Llengua, “vulnera el Código de consumo de Cataluña”.

En este sentido, la entidad detalla que, a inicios de septiembre, se puso en contacto con unas cincuenta empresas más del sector para que incluyeran el catalán. “Hay que tener en cuenta que el Código de Consumo de Cataluña obliga a que los datos de etiquetado, instrucciones, embalajes y manuales de los productos distribuidos en Cataluña sean, como mínimo, en catalán”, recuerda la entidad.

Una tienda de Ecoalf / Europa Press

Seis años trabajando para impulsar el etiquetado en catalán

Plataforma per la Llengua trabaja, desde hace unos seis años, para normalizar el catalán en la gran industria del sector textil y ya ha logrado que deje de ser residual. De hecho, actualmente casi el 80% del textil que se factura en Cataluña ya está etiquetado en catalán, y cumple así con el Código de Consumo aprobado en el año 2010. Este porcentaje se ha conseguido gracias a que grandes marcas o grupos textiles han incluido el catalán en las etiquetas de sus productos. Es el caso del grupo Inditex, que lo hizo la primavera de 2019 a instancias de Plataforma per la Llengua. Así, desde entonces la ropa y productos de Zara, Zara Home, Bershka, Stradivarius, Pull&Bear, Massimo Dutti, Oysho, Lefties y Uterqüe están etiquetados en catalán.

Calzedonia es otro grupo que también ha dado el paso y las cuatro marcas que tiene –Calzedonia, Intimissimi, Tezenis y Falconeri– etiquetan en catalán. Durante estos años se han ido sumando otras marcas como Macson, Custo Barcelona, Mango, Bobo Choses, Bóboli, Punto Blanco, Punto Roma, Desigual, Diesel, Pepe Jeans, Guess, Canada House, Tinny Cotons, Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield, Women’secret, H&M, Primark, Levis Strauss, Venca, SystemAction, Uniqlo, y Bimba y Lola. Las últimas grandes marcas en incluir el catalán en el etiquetado a instancias de Plataforma per la Llengua fueron Zeeman, este octubre, y la anteriormente mencionada Ecoalf. Otro caso es el de la compañía Natura, fundada en Barcelona, que ha tardado 30 años en dar el paso aunque hace una década Plataforma per la Llengua ya se lo había pedido.