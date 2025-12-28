El Departamento de Política Lingüística ha duplicado en 2025 las marcas de ropa que han incorporado la lengua catalana en el etiquetado respecto al año anterior y, según fuentes de la consejería, el 63% de las marcas de renombre identificadas ya han incluido la lengua catalana en sus etiquetas. Actualmente, de las 88 marcas incluidas en el proyecto, 55 ya etiquetan en catalán y cumplen con el Código de Consumo que se aprobó en 2010. Pero hay 33 que aún no lo cumplen. Las últimas en dar el paso han sido Abercrombie & Fitch, Hollister, Gilly Hicks y MS Mode, pero a lo largo del año también se han sumado EcoAlf, Florencia, Levi’s, Natura, Obaïbi, Okaïdi, Parfois, Salsa Jeans y Scalpers.

Las mismas fuentes del departamento del consejero Francesc Xavier Vila han explicado a El Món que están en contacto con estas 33 marcas que aún no han incorporado el idioma en sus etiquetas. En este sentido, avanzan que la marca catalana de ropa de mujer Brownie y la marca Koroshi, que ofrece prendas de ropa informal para hombres, mujeres y niños, son dos de estas 33 marcas con las que el departamento trabaja para impulsar el catalán en el sector textil. No obstante, y en paralelo, desde Política Lingüística detallan que también están en contacto con marcas que han comenzado a etiquetar en catalán para que incluyan el idioma también en su página web.

En este último caso, la lista facilitada es más extensa y hay marcas como Abercrombie & Fitch, Adolfo Domínguez, Cortefiel, Diesel, Guess, H&M, Hollister, Levi’s, MSMode, Natura, Primark, System Action, Uniqlo, y Zeeman, entre otras. Estas marcas han ido agregando el catalán en el etiquetado, pero el consumidor aún no puede hacer compras en línea en lengua catalana porque en el estado español solo disponen de versión web en castellano. Una de las marcas que ha dado el paso en el etiquetado pero no en la web es Scalpers, que tiene 7 tiendas y 12 puntos de venta en grandes almacenes repartidos por toda Cataluña.

Una de las tiendas de Natura / Natura

El caso sangrante de Natura

Otro caso sangrante es el de Natura, la empresa fundada en Barcelona en 1976 con el nombre de Zabriskie y que en 1992 adoptó el nombre actual para convertirse en una empresa de moda y artículos para el hogar. Esta empresa catalana ha tardado más de 30 años en comenzar a etiquetar en catalán, pero continúa sin tener web en lengua catalana a pesar de que Plataforma per la Llengua lo pidió hace 10 años. En efecto, en 2015 la ONG del catalán envió una carta a Sergio Durany Herzig, fundador de la marca, para pedirle que incluyera el catalán en la web, pero una década después solo se puede consultar en castellano o en inglés. En contraposición a estos casos, hay marcas como Bimba y Lola, Boboli, C&A, Calzedonia, Parfois, Intimissimi, Macson y Okaïdi, que han apostado por agregar el catalán en las etiquetas y la web.