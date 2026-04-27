La financiera británica Revolut, que ya cuenta con más de 1,2 millones de usuarios en Cataluña, cumplirá su compromiso con la lengua y tiene previsto lanzar la aplicación en catalán durante el primer semestre del año 2027, pero la implicación del banco con la lengua catalana ya es visible en los cajeros automáticos de Cataluña, donde el catalán ya está presente «por defecto«. El anuncio de este «paso adelante» con la lengua lo ha hecho el Departamento de Política Lingüística a través de sus redes sociales. La empresa de servicios financieros también tiene previsto lanzar la web en catalán al mismo tiempo que la aplicación. El anuncio ha sido muy bien recibido por varios usuarios de la red social, que han celebrado que la lengua catalana aparezca por defecto, pero también recuerdan que la medida sirve para cumplir la ley.

El banc @Revolut fa una passa endavant i inclou el català als caixers automàtics de Catalunya a petició del Departament. A més, la llengua hi és present per defecte. L’empresa de serveis financers llançarà també el web i l’aplicació en català durant el primer semestre de 2027. pic.twitter.com/XWMP5O3D9W — Política Lingüística (@llenguacatalana) April 27, 2026

El compromiso de Revolut con la lengua surge a raíz de la movilización ciudadana, que dejó boquiabierto a Max Karpis, inversor de la financiera británica. La historia comenzó el 1 de abril de 2020, cuando Josep Rodés abrió un debate comparando el número de hablantes de catalán, que cifraba en 3.529.127, con el de otras lenguas disponibles en la aplicación de la compañía financiera para defender que Revolut añadiera la lengua. La financiera guardó silencio durante cinco años, hasta que el periodista y promotor de la Alianza por la presencia digital del catalán Albert Cuesta solicitó el 15 de diciembre del 2025 a la compañía si tenía previsto incluir el catalán en la aplicación. «Si se implementa, lo anunciaremos», respondieron desde la financiera.

Posteriormente, otro usuario hizo la misma petición el pasado 1 de febrero del 2026, y en esta ocasión Revolut contestó que trasladaría la sugerencia al equipo «para una consideración futura». Esta última petición tuvo un fuerte impacto en la red social X, donde acumuló miles de visualizaciones y me gusta y llevó al inversor a intervenir. Karpis recordó que hay más hablantes de catalán como primera lengua en la Unión Europea que de ruso, a pesar de que la aplicación sí ofrece soporte en esta lengua. El 12 de febrero del 2026, la compañía recibió una nueva petición, y entonces Revolut ya dejó la puerta abierta a mejorar la accesibilidad de la aplicación.

The Catalan people have pressured Revolut to add Catalan to the Revolut app, and won, sort of.



It’s incredible, I haven’t seen anything like that before in Revolut’s history. Speaking of history, this is how it went, at least on X:



On Apr 1, 2020, @PepRodes started a thread… pic.twitter.com/wvbG3Tf3Oa — Max Karpis (@maxkarpis) February 16, 2026

La admiración del inversor y la oferta de trabajo que levantó la liebre

Solo dos días después de la última petición, un usuario compartió una captura de pantalla con una oferta de trabajo de Revolut para contratar un traductor para ayudar a hacer llegar la financiera a los «clientes catalanoparlantes”. El mismo Max Karpis compartió la oferta laboral a través de su cuenta en la red oficial y el tuit se difundió «como la pólvora». “Cientos de miles de visualizaciones, miles de ‘me gusta’ y cientos, si no miles, de comparticiones y comentarios», subrayó el inversor, que a título personal opinó que la financiera no podría echarse atrás porque «no quedaría bien». «Los catalanes lo esperan. Vaya, lo han conseguido. Es increíble», concluyó, catalogando el logro como una «gran victoria para todos».