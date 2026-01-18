Una marca infantil fundada a Catalunya fa gairebé 90 anys estrena web en català

L’empresa catalana Jovi, la marca de productes d’educació artística infantil fundada a Catalunya l’any 1939, ha començat el 2026 incloent el català al seu web. Ho ha comunicat el Departament de Política Lingüística en una piulada al seu compte oficial de la xarxa social X. “Hi trobareu el catàleg i videotutorials amb moltes idees”, apunta en un breu comentari. En efecte, a banda de poder consultar tot el catàleg de productes de l’empresa, la web dedica un espai per a tutorials per fer figures amb plastilina o pasta per modelar, dibuixos per imprimir, aprendre i pintar i diverses activitats didàctiques per als més petits de la família.
Tot i que ha inclòs el català en el seu web, l’empresa catalana, present en més de 80 països, té tots els continguts a les seves xarxes socials -Instagram, Facebook, Youtube, LinkedIn i X (sense actualitzar des del 2021)– només en castellà. De fet, l’apartat de la web de Jovideas -amb el nom intacte en castellà- ofereix videotutorials per fer figures de plastilina amb títols en català, però quan s’accedeix al canal de YouTube els títols i alguns vídeos, ja que la majoria són muts, estan en castellà.
Jovi, la marca de productes d’educació artística infantil, ha inclòs el català al web. Hi trobareu el catàleg i videotutorials amb moltes idees.https://t.co/9UCgdx1xuN pic.twitter.com/KysJn1DB2y— Política Lingüística (@llenguacatalana) January 10, 2026
Un exemple d’això és el vídeo que es va fer l’any 2014 coincidint amb el 75è aniversari de la fundació de la companyia, on Alejandro Tejedo, l’actual conseller delegat de Jovi, intervé en castellà per donar pas a una breu història de la companyia relatada també en llengua castellana. El vídeo que es va fer amb motiu del 85è aniversari, quan es fa celebrar un acte popular a Rubí n’és un altre exemple de l’ús del castellà en els vídeos del canal de YouTube.
La història de l’empresa fundada al Guinardó en plena postguerra
L’empresa va ser fundada per José Salvador, un professional de la química, i Vicente Tejedo, un comercial, l’any 1939, en plena postguerra. Els dos joves eren amics del barri barceloní del Guinardó i van traçar en una golfa familiar els primers passos del que avui és una marca coneguda per a nens i adults d’arreu del món i creen dos productes: un llapis perfilador i una mina hexagonal per a ús escolar. De fet, el nom de la companyia sorgeix de la contracció dels seus noms (JOsé i VIcente).
La golfa familiar va ser la seu de la companyia fins al 1942, quan passen disposen d’una seu amb taller, laboratori i oficines. La nova seu serveix per abandonar la fabricació manual i inventar la seva primera pròpia màquina per accelerar el procés de producció i allà desenvolupen la seva activitat, es professionalitza i amplia la fàbrica per poder créixer en producció fins que un incendi la redueix a cendres. Aleshores, la firma, que ja exportava a països com Mèxic, Panamà, Veneçuela i Portugal, decideix construir l’actual planta al polígon Can Jardí de Rubí, de 6.000 metres quadrats, amb l’última tecnologia i els millors equips d’investigació de l’època.
A mitjans dels anys 80 moren els dos fundadors de la companyia: Vicente Tejedo traspassa l’any 1983 i José Salvador ho fa tres anys més tard. D’aquesta manera, Jovi passa a mans dels fills que aposten per desenvolupar noves gammes de producte i l’any 1991 inaugura la nova seu comercial, administrativa i logística al Prat de Llobregat, amb una superfície de 5.500 metres quadrats. Una empresa que compta ja amb la participació de la tercera generació de la saga familiar dels fundadors.