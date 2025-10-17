El web de l’empresa de viatges en línia eDreams, que opera a Catalunya des de fa 25 anys i que va traslladar la seu social a Madrid coincidint amb el Procés, ha incorporat recentment el català com a idioma de navegació —amb una bandera espanyola al costat del CA que defineix l’idioma de navegació—. Així ho ha anunciat el Departament de Política Lingüística a través de les xarxes socials, on ha celebrat la decisió de la famosa companyia de viatges. “A partir d’ara els usuaris poden planificar i reservar en català en una de les principals plataformes de viatges en línia”, ha celebrat el departament del conseller Francesc Xavier Vila. La conselleria no dona més detalls de com ha estat aquest procés, però és un cas similar al de Zeeman, perquè eDreams ha incorporat el català després que l’Agència Catalana de Consum obrís un expedient sancionador arran d’una denúncia de la Plataforma per la Llengua, que ha presentat batalla al llarg d’aquests anys.
L’empresa, que permet comparar i reservar bitllets d’avió, estades d’hotel i cotxes de lloguer arreu del món, va ser fundada l’any 2000 a Silicon Valley (Califòrnia). Aquell mateix any va traslladar la seva seu a Barcelona, i es va llançar als mercats espanyol i italià, i així es va convertir en la primera agència de viatges en línia a oferir els seus serveis a l’estat espanyol. És a dir, la companyia ha trigat un quart de segle a incorporar el català malgrat tenir les oficines a la capital catalana. A més, el 10 d’octubre de 2017 va decidir traslladar la seva seu social a Madrid, en el marc de la fuita de seus socials de Catalunya impulsada per la monarquia i el govern espanyols després del Primer d’Octubre. Tot i això, l’empresa va mantenir la seva oficina principal i la majoria dels seus treballadors a Barcelona, però la seva seu social continua a Madrid.
La companyia, a més, ha decidit incorporar el català a la seva, però Plataforma per la Llengua i Webmàsters Independents en Català, de Cultura i d’Àmbits Cívics (WICCAC) ho havien reclamat des de l’any 2012. “No és comprensible que eDreams tingui pàgines web diferenciades per als suïssos de parla alemanya, francesa i italiana i per als canadencs anglòfons i francòfons, i, en canvi, tingui una versió única en castellà per a tot l’estat espanyol”, van remarcar les dues entitats en una carta enviada al director de l’empresa de reserves a l’estat espanyol l’any 2018, on van reclamar a l’empresa de viatges que repensés la seva política lingüística per incloure la llengua catalana. En aquest sentit, a més, remarcava que altres portals com Destinia, Trabber, Kayak i Booking, que són competència directa d’eDreams, sí que disposaven de versió en català.
Plataforma per la Llengua accelera i canvia d’estratègia
Però la feina de Plataforma per la Llengua no es limita només a la carta. Segons han detallat en un fil a la xarxa social X, l’entitat en defensa de la llengua va enviar un seguit de correus electrònic apel·lant a la responsabilitat social empresarial (RSE) per reclamar que els consumidors catalanoparlants rebessin el mateix tracte que la resta de clients als quals es dirigeixen. Una petició que no va rebre resposta. Això, juntament amb la no obligatorietat de tenir la web en català, va portar l’entitat a canviar d’estratègia, i van decidir denunciar la companyia per no emetre les factures en català, un dret que sí que està recollit en el Codi de Consum de Catalunya. En un primer moment, l’Agència Catalana de Consum va arxivar la queixa i va al·legar que es tractava d’una empresa de l’àmbit digital i que les seves obligacions “són nul·les” respecte al compliment del Codi.
🎉 Bona notícia per al català: la plataforma de viatges @eDreams, de les més importants del món, ja permet navegar en català!— Plataforma per la Llengua #ResistènciaQuotidiana (@llenguacat) October 17, 2025
Un pas decisiu per la igualtat lingüística digital i pel respecte als consumidors catalanoparlants. ✈️
No satisfets amb la resposta, l’entitat presidida per Òscar Escuder va presentar al·legacions a Consum i, posteriorment, van ser acceptades. Amb l’aixecament de l’arxivament del cas, l’agència va manifestar per primer cop que “les obligacions lingüístiques també afecten les pàgines web actives, que ofereixin llurs serveis o béns als consumidors de Catalunya i que presenten un punt de connexió manifest” amb el seu àmbit competencial. Durant aquest temps, i amb l’expedient en marxa, Plataforma per la Llengua ha insistit a la companyia, a través de l’empresa externa de relacions públiques, la necessitat d’incorporar el català, però tot eren “bones paraules” sense “cap avenç”, fins que va arribar un expedient sancionador per part de Consum arran de la denúncia que havien presentat. És aleshores quan, finalment, eDreams, incorpora el català al web.