Quim Masferrer té parella? Totes les confessions sobre la seva vida privada

Quim Masferrer ha concedit una de les entrevistes més personals que se li recorden a La ronda perversa, un pòdcast en el qual han volgut saber, entre altres coses, si té parella o no. En un atac de sinceritat poc habitual en ell, que sempre ha volgut mantenir la seva vida privada allunyada del focus, ha reconegut que ara mateix està solter i això ha sorprès el seu interlocutor: “Però tu ets un home molt desitjat”, li ha dit. I el presentador d’El Foraster ho ha negat taxativament: “Puc caure bé a tothom però, és clar…”.
L’escena era mot divertida, sobretot per què l’altre ha continuat amb el seu argument: “Tu podries tenir parella i no la tens perquè no vols”. Davant d’aquesta insistència, Quim Masferrer ha optat per deixar anar una reflexió que ha estat molt aplaudida quan ha recordat que l’objectiu en aquesta vida no és, o no hauria de ser, tenir parella: “L’objectiu en aquesta vida és estar bé”.
Quim Masferrer, indignat per la pregunta sobre la seva vida després de la separació
En aquesta entrevista, eI el presentador del pòdcast ha volgut continuar ficant el nas: “No has refet la teva vida, Quim?”. I aquesta pregunta sobre com ha gestionat els anys després de la separació ha indignat l’estrella de TV3 per com estava formulada perquè diu que molta gent li diu el mateix: “Perdona? Què vol dir que no he refet la meva vida? Bé, perdona, però és que refer la meva vida no vol dir que estigui amb algú. Primer de tot, no hi havia res a refer“.
“És a dir, perquè vius i tires. Però sembla que si no estàs amb ningú no refàs la teva vida”, ha prosseguit. “Perdona, refer la meva vida sí. Em sento bé, sí, en solitari i badant. Deixem que passin coses i que flueixi tot”, ha engegat en aquesta intervenció.
En un altre moment de l’entrevista, ha reconegut que la millor hora per fer l’amor és la de la migdiada: “Qui no estigui d’acord amb això, té un problema”. Ara bé, també ha parlat de temes menys sexuals com quan ha recordat què feia quan era jove i s’enfadava amb el seu pare: “Sempre l’amenaçava de canviar-me el cognom a Cabra. A mi ja m’agradaven les arts escèniques i creia que podia ser un nom potent”. No ho va acabar fent i, ara, tothom coneix el Quim Masferrer com un dels presentadors més estimats de la petita pantalla.