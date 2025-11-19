Quim Masferrer ha concedido una de las entrevistas más personales que se le recuerdan en La ronda perversa, un pódcast en el cual han querido saber, entre otras cosas, si tiene pareja o no. En un ataque de sinceridad poco habitual en él, que siempre ha querido mantener su vida privada alejada del foco, ha reconocido que ahora mismo está soltero y esto ha sorprendido a su interlocutor: “Pero tú eres un hombre muy deseado”, le dijo. Y el presentador de El Foraster lo negó tajantemente: “Puedo caer bien a todo el mundo pero, claro…”.

La escena era muy divertida, sobre todo porque el otro continuó con su argumento: “Tú podrías tener pareja y no la tienes porque no quieres”. Ante esta insistencia, Quim Masferrer optó por soltar una reflexión que ha sido muy aplaudida cuando recordó que el objetivo en esta vida no es, o no debería ser, tener pareja: “El objetivo en esta vida es estar bien”.

Quim Masferrer, indignado por la pregunta sobre su vida tras la separación

En esta entrevista, el presentador del pódcast quiso continuar metiendo el dedo en la llaga: “¿No has rehecho tu vida, Quim?”. Y esta pregunta sobre cómo ha gestionado los años después de la separación indignó a la estrella de TV3 por cómo estaba formulada porque dice que mucha gente le dice lo mismo: “¿Perdona? ¿Qué significa que no he rehecho mi vida? Bueno, perdona, pero es que rehacer mi vida no significa que esté con alguien. Primero de todo, no había nada que rehacer«.

«Es decir, porque vives y sigues. Pero parece que si no estás con nadie no rehaces tu vida”, prosiguió. “Perdona, rehacer mi vida sí. Me siento bien, sí, solo y disfrutando. Dejemos que pasen cosas y que todo fluya”, argumentó en esta intervención.

En otro momento de la entrevista, reconoció que la mejor hora para hacer el amor es la de la siesta: “Quien no esté de acuerdo con esto, tiene un problema”. Sin embargo, también habló de temas menos sexuales como cuando recordó qué hacía cuando era joven y se enfadaba con su padre: «Siempre le amenazaba con cambiarme el apellido a Cabra. A mí ya me gustaban las artes escénicas y creía que podía ser un nombre potente». No lo terminó haciendo y, ahora, todos conocen a Quim Masferrer como uno de los presentadores más queridos de la pequeña pantalla.