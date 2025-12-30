TV3 ha escogido un buen presentador para ponerlo al frente del monólogo de Navidad y así lo demuestran las cifras de audiencia espectaculares que han obtenido en la emisión especial de este lunes. Quim Masferrer ha tomado el relevo de Andreu Buenafuente, todavía de baja por estrés laboral, y ha hecho un repaso al 2025 muy divertido que ha arrasado. El 26,7% de la audiencia ha conectado con la cadena pública, lo que supone un total increíble de más de 450.000 personas. Para ponerlo en contexto, el segundo clasificado era La isla de las tentaciones que hacía a la misma hora un 9,8% de share… 17 puntos menos. La repetición de El Hormiguero se quedaba con un 6% y el programa de ópera de TVE, con un 5,9% aún más bajo. El año pasado, el monólogo obtuvo un 24,1% así que han logrado mejorar esta cifra.

El presentador de El Foraster ha repasado cuáles han sido los principales temas de actualidad de los últimos meses, ha buscado las historias más interesantes de la gente del público y también ha querido que pusieran nota al global del año. Mientras que sus padres lo puntuaban con un 5 y un 8 respectivamente, el total ha terminado siendo un notable bajo. Lo hemos escuchado hablar de las memorias de Juan Carlos de Borbón -con dardo incluido-, del nombramiento del nuevo Papa «tortuga» de Roma, del padre de Lamine Yamal, los triunfos de los hermanos Márquez, el Balón de Oro de Aitana, los dos Emmys catalanes, el retorno al Camp Nou, el apagón general y el kit de supervivencia al que él incluiría unas llaves «porque todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna» y un spray repelente de fascistas «porque la extrema derecha se está convirtiendo en una plaga en todo el mundo».

Ahora bien, lo que más gracia ha hecho ha sido que hiciera un guiño al nuevo disco de Rosalía. El título del monólogo ya hacía referencia, así que no ha extrañado que ella centrara buena parte del discurso. Lo hemos visto, por ejemplo, imitar el videoclip de Berghain con paralelismos muy claros y referencias directas. Por ejemplo, con una orquesta a su alrededor mientras planchaba o persiguiéndolo mientras esperaba el tren de Rodalies -que llegaba tarde-.

El monologuista ha hablado de los hechos noticiables que han marcado el 2025 con toques de humor, sí, pero la segunda parte del programa ha sido prácticamente igual que uno de sus espectáculos. En las representaciones de su Bona Gent, lo vemos bajar del escenario y hablar con la gente del público. Aquí, ha hecho exactamente lo mismo para intentar averiguar cómo ha sido el año para algunos de ellos y qué nota pondrían a los últimos meses. Quim Masferrer en su esencia.

¿Qué opinan los telespectadores del monólogo de Navidad de TV3 con Quim Masferrer?

El programa ha logrado una audiencia espectacular, pero ¿qué ha dicho la gente a través de las redes sociales? La gran mayoría de los comentarios son muy positivos y el presentador puede estar contento, ya que ha obtenido un buen feedback. Han aplaudido con ganas que les haya hecho pasar «un buen rato» o que haya ofrecido un monólogo «genial» y «buenísimo».

Muchos telespectadores coinciden en afirmar que ha sido una buena elección porque Quim Masferrer «es un crack» y tiene «un talento enorme» porque es capaz de hacerles pasar de la risa al llanto: «Transmite y emociona«. Su interacción con la gente gusta, y mucho, hasta el punto que algunos consideran que es «imbatible».

Las únicas críticas tienen que ver con la segunda parte del programa, cuando ha estado hablando con la gente del público. Algunas intervenciones parecían preparadas y tampoco ha gustado que fuera tan largo. De hecho, consideran que ha sido demasiado similar a su espectáculo y que, al final, ha tenido más de Bona Gent que de monólogo de Navidad de TV3. Sea como sea, todos lo felicitan públicamente y la cadena estará muy contenta con el resultado. El año que viene, habrá que ver si repite o si vuelven a pedirle a Andreu Buenafuente. Veremos.